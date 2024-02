Einmal mehr hat sich am Sonntag der traditionelle Weißwurstfrühschoppen der Musikschule Meckenbeuren als Publikumsmagnet erwiesen. Kein Wunder, hatten doch vor allem die jungen Musikerinnen und Musiker ihre Eltern, Geschwister und Großeltern auf dem Weg in Kehlens Karl-Brugger-Halle im Schlepptau.

150 Minuten musikalische Kurzweil

Eröffnet wurden die gut zweieinhalbstündigen musikalischen Darbietungen vom Jugendorchester Meckenbeuren unter der Leitung von Jörg Scheide, der zudem die Gesamtmoderation inne hatte. Scheide zeigte sich erfreut über den sehr guten Besuch der Veranstaltung, verbunden mit der Hoffnung, dass sie das Interesse und die Freude der Jugendlichen an der Musik aufrecht halte und weiter wecke. Ziel der Musikschularbeit sei, die Jugendlichen musikalisch zu schulen und sie später in die Laufbahn der örtlichen Musikvereine weiterzuführen.

19 Buben und Mädchen wechseln ins Jugendorchester

Als einer der Glanzpunkte des ersten Konzertteils erwies sich der gemeinsame Auftritt von Jugendorchester und dem Blockflötenensemble „Haste Töne“. Das gemeinsame Musikprojekt von Grundschule und Musikverein Brochenzell wird von Andreas Dangel geleitet.

18 Spielerinnen und Spielern des Jugendorchesters überreichte Musikschulleiter Jörg Scheide, begleitet von brausendem Applaus aus dem Saal, Urkunden und Nadeln des erfolgreich absolvierten D1-Kurses. Der Kurs gilt als musikalische Grundausbildung und ist Voraussetzung für die weiterführenden Kurse D2 und D3. Jörg Scheide konnte zudem 19 Neuzugänge aus dem Bläserspielkreis in seinem Orchester willkommen heißen, während sieben jugendliche Musiker zum Gemeinsamen Jugendblasorchester wechseln.

Elia Probst mit Solo am Vibraphon

Mit „Go big or go home“ verabschiedete sich das Jugendorchester bravourös und machte die Bühne frei für das Gemeinsame Jugendblasorchester der Gemeinde unter der Leitung von Matthias Walser. Hier gab es besonderen Applaus bei „A Tribute To Lionel“ mit einem Solo am Vibraphon, exzellent gemeistert von Elia Probst. Bei „The Story“ von Phillip John Hanseroth glänzten Timo und Marco Stocker, Gabriel Deutelmoser, Sophie Erhardt sowie Nena Nunnenmacher als Solisten.

Glückwünsche an Marco Stocker, Anna und Johannes Ege

Aus den Reihen des Jugendblasorchesters der Musikvereine Brochenzell/ Ettenkirch/ Kehlen/Meckenbeuren und der Musikschule ließ sich Marco Stocker sowie Anna und Johannes Ege zur erfolgreichen D3 Prüfung gratulieren. Mit Ruwen Schmidt (Saxophon), Mara Baumeister, Jule Kösler und Marie Nöbauer (alle Klarinette) wechseln vier Musiker zu ihren jeweiligen Musikvereinen. „Wir hoffen, die Instrumente verstauben nicht, sondern sie spielen weiter wie und wo auch immer“, verabschiedete Jörg Scheide unter großem Applaus die Jugendlichen.

Abschluss mit Polka und Beatles

Nach einer zünftigen Polka setzten Jugendorchester und Jugendblasorchester gemeinsam mit „When I’m sixty four“ der Beatles den musikalischen Schlusspunkt beim Weißwurstfrühschoppen 2024. Bestens bewirtet wurden die Gäste von den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern der drei örtlichen Musikvereine.