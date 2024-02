Mit dem Weißwurstfrühschoppen wird den Nachwuchsorchestern der Musikvereine und der Musikschule am Sonntag, 25. Februar, ab 10.30 Uhr in Kehlens Halle wieder eine Bühne geboten, um ihr Können vor großem Publikum zu präsentieren. Dabei ist es den Besuchern auch möglich, „ins Innere“ der Ensembles zu blicken, wenn die Übertritte von einem ins andere Orchester bekannt gegeben werden oder die Musiker bekannt gegeben werden, die das Jugendblasorchester hin zu einem der örtlichen Musikvereine verlassen.

Hier Jörg Scheide, dort Matthias Walser

Das Jugendorchester Meckenbeuren unter Leitung von Jörg Scheide eröffnet den Frühschoppen mit Titeln aus dem Sommerprogramm. Neben den Jungs und Mädels aus dem Jahr 2023 spielen in diesem Orchester auch die Kräfte des Bläserspielkreises 2023 mit, deren Mitglieder sie im Januar 2024 geworden sind.

Hinzu kommt das Blockflötenensemble „Haste Töne...“, ein gemeinsames Projekt der Grundschule Brochenzell, der Musikschule und dem Musikverein Brochenzell.

Anerkennung für erfolgreiche Absolventen

Neben dem Spielen eines Instruments wird von den Musikvereinen Brochenzell/ Ettenkirch/ Kehlen/Meckenbeuren und der Musikschule auch die theoretische musikalische Ausbildung gefördert in D-Kursen des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg. Zwei Kurse in den Leistungsstufen D1 und D3 fanden 2023 in Meckenbeuren statt. Die erfolgreichen Absolventen werden vorgestellt und erhalten ihre Urkunde bzw. die Anstecknadel des Verbandes.

Tenorhorn-Solo dar nicht fehlen

Das Gemeinsame Jugendblasorchester Brochenzell/ Ettenkirch/Kehlen/ Meckenbeuren und Musikschule bestreitet den zweiten Teil des Weißwurstfrühschoppens. Dirigent ist Matthias Walser, der im September 2023 die musikalische Leitung des Orchesters übernahm. Auf dem Programm steht neben traditioneller Blasmusik, wie Marsch und Polka, auch moderne Blasmusik, abgerundet durch ein Solo auf dem Tenorhorn.

Ein gemeinsames Abschlussstück aller beteiligten Orchestermusiker bildet den Bogen der Veranstaltung, der von den Musikvereinen kulinarisch betreut wird. Der Erlös des Weißwurstfrühschoppens (Eintritt frei)kommt der weiteren Jugendarbeit der Vereine zu Gute.