100 Jahre Musikverein Meckenbeuren, das verleiht natürlich auch dem Weinfest im Jahr 2023 besonderen Charme. Im Folgenden eine Rundschau unter zehn Aspekten — vom Beginn am 18. August mit „LaBrassBanda“ über den Bezirksmusikfest–Charakter und den Jubiläumsumzug am Sonntag bis zum Festausklang am Montag — und darüber hinaus:

Am Anfang stand... eine Hochzeit. Klara und August Gresser heirateten am 29. Mai 1923, und die „Meckenbeurer Spontan–Kapelle“ trat erstmals öffentlich auf. Noch im gleichen Jahr wurde es am 4. Dezember amtlich: Der Musikverein Meckenbeuren gründete sich im „Gasthof Adler“, darauf nimmt das 100–Jahr–Jubiläum Bezug. Die 31 Anwesenden wählten Bonifaz Kreuzer zum Vorstand.

Das Weinfest als solches: Zumindest gedanklich lässt sich eine Brücke bis 1953 zurückschlagen: Als die Meckenbeurer Musiker ihr großes Fest zum 30–Jährigen vorbereiteten, beauftragten sie Bürgermeister Heinrich Müller, Wein aus seinem Heimatort Ranschbach in der Pfalz zu beschaffen.

Heiß ersehnt: LaBrassBanda ist nach sechs Jahren wieder vor Ort

Anlass bot die Fahrt der Feuerwehr dorthin, mit der Folge: Pfälzer Wein wurde erstmals am Meckenbeurer Musikfest 1953 ausgeschenkt. Das Weinfest selbst ging erstmals 1959 über die Bühne — als „Dorf– und Heimatfest“, wie es die Schwäbische Zeitung titulierte und anfangs Feuerwehr und Musiker gemeinsam ausrichteten.

Das Weinfest zuletzt: In den Corona–Jahren hatte es 2020 ein Platzkonzert plus ein erfolgreiches Drive–In gegeben, das mit Wurstsalat und Weinpaketen reizte. 2021 waren am Weinfest–Sonntag auf dem Kirchplatz „Wagi´s Houseband“ und die Meckenbeurer Musiker zu hören. Und 2022 gab es die ersehnte Rückkehr zu vier Tagen Weinfest–Hochgefühl, die im Jubeljahr noch getoppt werden soll.

Tag I: Anlässlich von zehn Jahren LaBrassBanda hatte die Combo 2017 schon einmal das Weinfest–Zelt am TSV–Gelände zum Beben gebracht. Das will sie am Freitag, 18. August, erneut tun (den Abend über unterstützt von „Fättes Blech“ und „Goissbock–Brass“). Karten zum Preis von 45 Euro gibt es noch bei der Raiffeisenbank Meckenbeuren und an der Abendkasse. Einlass 18 Uhr, Beginn 20 Uhr.

Traditioneller „Musikantengruß“ darf nicht fehlen

Tag II: Hier hat die Dirndl– und Lederhosenparty ihren Platz. Musikalisch ist dann alles in der Hand der Partyband „Freibier“ aus dem Deggenhausertal, die inzwischen satte 14 Jahre Bühnenerfahrung aufweist.. Gäste im Alter zwischen 16 und unter 18 Jahren haben nur mit dem Partypass Zutritt. Einlass 19 Uhr, Beginn 20.30 Uhr.

Umzug am Tag III: Schon der Auftakt hat es am Festsonntag in sich: Auf den Gottesdienst in St. Maria folgt an 10.30 Uhr ein Massenchor, der sich für vier Stücke auf dem Kirchplatz einfindet. Ihn bestücken alle Musikkapellen des Bezirks 6 im Kreisverband Bodensee. Ehe etwa 400 Musiker ihre Instrumente zum traditionellen „Musikantengruß“ in die Höhe strecken, wird es kurze Grußworte durch den Kreisverbandsvorsitzenden Egbert Benz, Festpräsident Georg Schellinger und Schirmherr Christoph Keckeisen geben.

Gasthaus Adler ist bewusst als Startpunkt gewählt

Um 11.30 Uhr folgt der Jubiläumsumzug, den es zuletzt vor 25 Jahren gab. An der Geburtsstätte des Vereins, dem Gasthaus Adler, geht es los und entlang der Hauptstraße bis zum Wohnpark St. Georg. Dort biegt der Umzug in die Tettnangers Straße ein und steuert das Festzelt in der Lenbachstraße an (inklusive Fahneneinmarsch). All das geht natürlich mit Straßensperrungen einher...

Tag III: Musikalisch ist damit noch lange nicht Schluss, sorgen doch — nacheinander — Obereisenbachs Musiker, die „LaPalomaBoys“ und das „Bodensee Quintett“ für Stimmung.

Tag IV: Den Feierabendhock leitet am Montag ab 17 Uhr das Jugendblasorchester ein. Die Musiker des gastgebenden Vereins sind ab 19 Uhr auf der Bühne versammelt, um den Gästen ein abwechslungsreiches Programm zum traditionellen Bürgertreffen zu bieten. Tische dafür können bis 16. August unter [email protected] reserviert werden.

Bezirksmusikfest — was steckt dahinter? Auf Anfrage weist Simon Sauter für die Vorstandschaft auf die vielfältigsten Aufgaben bei der Organisation eines solchen Festes hin. „Fast jedes Vereinsmitglied hat rund um dieses Fest eine solche ,Sonderaufgabe’ bekommen.“ Ließen sich die Aufgaben nicht auf so viele Schultern „eines Super–Teams“ verteilen, wären weder Bezirksmusikfest noch das Jubiläumsjahr möglich.

Freunde aus Tisis–Tosters reisen zum Abschluss an

Weinfest — und dann? Unter anderem mit dem Frühjahrskonzert im April und Open–Air im Juli hat der Musikverein vorgelegt. Jetzt das Bezirksmusikfest — „und dann wird es erst einmal ruhiger für uns“, nennt Simon Sauter eine Sommerpause, die Mitte September in erneute Probenarbeit übergeht. Sie gilt dem Adventskonzert am 17. Dezember in der Kirche St. Maria, das zusammen mit der Partnerkapelle aus Tisis–Tosters bestritten wird und den Abschluss des Jubiläumsjahr bildet.