Wechsel an der Spitze von Liebenau-Gesellschaften

Beim Liebenau Gebäude- und Anlagenservice (Ligas), dem Liebenau Service (Lise) und dem Liebenau Objektservice (Los) hat es einen Wechsel an der Spitze gegeben. Die Geschäftsführung dieser drei Gesellschaften übernahm Philip Kling, Leiter Finanzen und Grüne Betriebe bei der Stiftung Liebenau und kaufmännischer Geschäftsführer des Instituts für Soziale Berufe in Ravensburg, zum 1. Januar, wie die Stiftung Liebenau mitteilt.

Er löste damit die bisherigen Geschäftsführer Christian Braun (Ligas und Lise), Frank Moscherosch (Lise und Los) und Michael Staiber (Ligas) ab. Die weiteren bisherigen Funktionen von Philip Kling würden unverändert bestehen bleiben.

„Herr Kling ist eine äußerst kompetente Führungskraft, die bereits sehr viel Erfahrung in verantwortlichen Positionen im Stiftungsverbund sammeln konnte. Daher freuen wir uns sehr, dass er die Geschäftsführung dieser drei wichtigen Servicegesellschaften übernommen hat“, sagt Stiftungsvorstand Markus Nachbaur. Mit diesem Schritt werde die gesellschaftsübergreifende Steuerung der Dienstleistungen der drei Servicegesellschaften für den Stiftungsverbund erleichtert. „Wir sehen uns damit für die Zukunft gut aufgestellt“, so Markus Nachbaur.

Christian Braun führt weiterhin als inzwischen alleiniger Geschäftsführer die Liebenau Berufsbildungswerke in Ravensburg. Auch Frank Moscherosch und Michael Staiber bleiben in verantwortlichen Führungspositionen für die Stiftung Liebenau tätig. „Wir können uns glücklich schätzen, so kompetente und engagierte Führungskräfte wie Herrn Braun, Herrn Moscherosch und Herrn Staiber weiterhin in Verantwortung für die Stiftung Liebenau zu wissen“, sagt Markus Nachbaur und ergänzt: „Für das, was sie als Geschäftsführer geleistet haben und in ihren jeweiligen Positionen noch leisten werden, sind wir ihnen außerordentlich dankbar.“

Mit Zuversicht blicke Philip Kling auf seine neuen Aufgaben. „Viele Themen und auch einige Mitarbeitende in der LiGAS, der LiSe und der LOS kenne ich bereits. Bei allen drei Gesellschaften gibt es erfahrene Kolleginnen und Kollegen in Führungspositionen, die für Kontinuität und gutes Teamwork stehen. Auf die Zusammenarbeit mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freue ich mich sehr.“