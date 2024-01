Was 24-Jährigen aus dem Bodenseekreis vor der Amtsanmaßung bewahrte

Ein Freispruch für einen 24-Jährigen, dessen Auto mit blaugelben Folien und Aufschriften ähnlich einem Polizeiwagen getunt war, hatte in der Vorwoche für Schlagzeilen gesorgt. In erster Instanz war der Mann am Amtsgericht Tettnang verurteilt worden, in der Berufung kam das Landgericht Ravensburg zu einem gegenteiligen Schluss. Der Mann aus dem westlichen Bodenseekreis ist freilich nicht allein mit seinem Vorgehen, daher lohnt der Blick auf die Gesetzeslage und Begebenheiten aus der jüngeren Vergangenheit. Acht Aspekte dazu:

Was ist passiert? Der 24-Jährige aus dem westlichen Bodenseekreis war mit seinem Auto (ein älteres Modell der Marke Nissan) im November 2022 einer Polizeistreife auf der Bundesstraße B30 in Meckenbeuren aufgefallen. Im Herbst wurde er vom Amtsgericht Tettnang wegen Amtsanmaßung verurteilt. In der Berufung sprach ihn das Schöffengericht in Ravensburg nun frei. Begründet wurde dies mit einer nicht vorliegenden Verwechselbarkeit wegen der Marke, dem Alter des Autos und der fehlenden polizeilichen Ausrüstung.

Unklarheiten rund um „Pozilei“

Was ist die Rechtsgrundlage für Amtsanmaßung? In Paragraf 132 im Strafgesetzbuch heißt es: „Wer unbefugt sich mit der Ausübung eines öffentlichen Amtes befasst oder eine Handlung vornimmt, welche nur kraft eines öffentlichen Amtes vorgenommen werden darf, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ Bei dem 24-Jährigen hatte sie sich erstinstanzlich auf 30 Tagessätze à 70 Euro belaufen.

Was ist nicht erlaubt? Die Verwendung von Blaulicht ist im öffentlichen Straßenverkehr für private Fahrzeuge streng verboten. Tabu sind jegliche Hoheitszeichen, vor allem aber der „Polizei“-Schriftzug. Immer wieder weichen Nachahmer daher auf „Police“ oder andere Begriffe wie „Pozilei“ aus.

Bestimmter Blauton bei Polizeiauto

Hoheitliche Kennzeichen: Um den Tatbestand der Amtsanmaßung zu erfüllen, muss man sich zum einen als Amtsinhaber ausgeben und zum anderen eine Handlung vornehmen, die sich als Ausübung eines Amtes darstellt. In diese Richtung hatte auch der Rechtsanwalt des 24-Jährigen argumentiert. Er sah die Voraussetzung einer Amtsanmaßung nicht gegeben, da der Angeklagte nicht den Eindruck erweckt habe, eine Amtshandlung begehen zu wollen. Zudem habe es keinerlei Reaktionen auf das Auto gegeben. Dazu trug sicher bei, dass der 24-Jährige keine Reflektoren, kein Blaulicht und kein Kennzeichen der Polizei verwendete und das Blau an seinem Nissan nicht mit dem eines Polizeifahrzeugs übereinstimmte, sondern nur „ähnlich“ gewesen sei. Letzterem ist der Farbton RAL 5017 zu Eigen.

Was der echten Polizei vorbehalten bleibt

Und die Folierung? Sie allein reicht nicht aus, ist doch das Design von Polizeiautos vom Grundsatz her nicht urheberrechtlich geschützt. Allerdings gibt es da Grenzen: Nicht erlaubt sind reflektierende Folien oder Leuchtstreifen. Sie bleiben der echten Polizei vorbehalten, um bei Dunkelheit gut sichtbar zu sein.

Anlaufstellen: Wer auf „Nummer sicher“ gehen will beim Tuning seines oder ihres Wagens, der sollte sich früh schon bei Organisationen wie TÜV oder Dekra beraten lassen.Zumal die Straßenverkehrszulassungsverordnung genau vorgibt, welche Eingriffe erlaubt sind, ohne sie in die Fahrzeugpapiere eintragen zu müssen, und wann es sich um massive Eingriffe in das Fahrzeug handelt, die sich auf die Sicherheit auswirken könnten. Dann müssten sie mit einem speziellen Gutachten abgesichert sein.

Wenn im PC aufblinkt: Alles legal

Bekanntheit in den Medien hatte im Sommer des Vorjahres Svenja Geertz aus Hannover dadurch erlangt, dass der Audi der jungen Frau wie ein Streifenwagen der Polizei aussah - also in den Farben Blau, Gelb und Silber foliert. Auf der Motorhaube und an den Seiten stand zu lesen „Police“, also nicht „Polizei“.

Die damals 25-Jährige hatte berichtet, dass sie anfangs „sehr oft“ von der Polizei angehalten wurde. Das habe sich geändert, als ein „Vorgang angelegt“ wurde, sodass die Beamten nun übers Nummernschild erkennen können: alles in Ordnung.

Beachtung hatte im Juni 2022 ein Beschluss des Oberlandesgerichts Hamm gefunden. Es hatte letztinstanzlich die Revision eines Angeklagten verworfen, der wegen unbefugten Tragens von Uniformen zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 55 Euro verurteilt worden war. Der damals 43-Jährige aus Borchen im Kreis Paderborn hatte eine neongelbe Warn- und Schutzjacke, die sich von den Uniformjacken der nordrhein-westfälischen Polizei nur durch den Aufdruck des Wortes „POZILEI“ statt „POLIZEI“ unterschied.

Keine Amtsanmaßung, aber Verwechslungsgefahr

Der Pedelecfahrer hielt an einer Kreuzung neben einem Auto an, klopfte gegen die Seitenscheibe der Fahrerin und äußerte seinen Unmut über deren vorangegangene Fahrweise. Dabei gab er sich nicht als Polizeibeamter aus, so dass keine Amtsanmaßung vorlag, hieß es dazu bei „beck aktuell“, der juristischen Fachdatenbank des gleichnamigen Verlags. Wohl aber sah das OLG Hamm eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Paragraf 132a als gegeben an - und urteilte dementsprechend.