Warum sich ein Engagement im Gemeinderat lohnt

„Lust auf Kommunalpolitik?“ ist der Titel einer besonderen Veranstaltung, zu der die Gemeinde Meckenbeuren am Donnerstag, 21. September, um 19 Uhr ins Kultur am Gleis 1 einlädt. Anlass ist die Kommunalwahl am 9. Juni 2024.

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die sich vorstellen können als Gemeinderat oder Gemeinderätin zu kandidieren oder Interesse an der Gemeinderatsarbeit haben. Der Bildungsleiter des Bildungswerkes für Kommunalpolitik Baden–Württemberg Friedhelm Werner wird in einem unterhaltsamen Vortrag aufzeigen, warum es sich lohnt, sich im Gemeinderat zu engagieren, was die Rahmenbedingungen sind und worauf man als Kandidat achten sollte. Es bleibt natürlich auch Zeit für Fragen aus dem Publikum.

Die Veranstaltung richtet sich an alle Meckenbeurerinnen und Meckenbeurer. Eingeladen sind aber ausdrücklich auch Interessierte aus anderen Kommunen, da grundsätzlich die Rahmenbedingungen in den Kommunen ähnlich sind. Wichtig ist: Zur Kommunalwahl sind erstmalig auch Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren zugelassen. Daher ist der Abend auch explizit für junge Menschen gedacht, die sich für kommunalpolitische Themen interessieren.

„Diese Veranstaltung haben wir bereits vor der letzten Kommunalwahl auf Initiative des damaligen Gemeinderats durchgeführt und sie kam sehr gut an. Deshalb war es naheliegend, auch vor dieser Kommunalwahl das Angebot mit demselben Referenten zu wiederholen“, so Bürgermeister Georg Schellinger. „Wir möchten die Bürgerinnen und Bürger motivieren, sich mit dem Gemeinderatsamt und einer Kandidatur auseinanderzusetzen. Kommunalpolitik ist spannend und vielseitig. Welchen Einfluss habe ich als Gemeinderat? Über was sollte ich mir im Klaren sein? Warum macht das Amt Spaß? Diese Fragen wollen wir mit der Veranstaltung beantworten.“ Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kommunalwahl 2024