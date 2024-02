Dem ist nicht so. Vielmehr waren Planer und Verwaltung bewusst mit höheren Zahlen ins Verfahren gestartet - im Wissen, dass diese aus Stuttgart oder Tübingen geschmälert werden könnten. Daher hielt sich die Enttäuschung jetzt in Grenzen bzw. war vom Bürgermeister schon in seiner Rede am Bürgerempfang thematisiert worden. „Auch wir in Meckenbeuren spüren eine restriktive Haltung“, hatte Schellinger da mit Blick auf fehlende (Gewerbe)Entwicklungsflächen in Richtung des Landesministeriums angemerkt.

Unbedingt vermeiden: „Hätte hätte Fahrradkette“

Alles also nur strategisches Geplänkel? Keineswegs. Die nun herausgenommenen Flächen wurden geprüft und aus Gemeindesicht für gut befunden. Eine wichtige Vorarbeit ist damit für die Zukunft getan.

Wäre dies unterlassen worden (um einem Minimalansatz das Wort zu reden), wäre womöglich der Gedanke aufgekommen: „Hätten wir nur mehr eingereicht...“

Denn: Gestrichen ist schnell, draufgesattelt nicht - insofern ging es mit den (hoch angesetzten) Erstzahlen darum, eine solide Grundlage zu haben und auf der sicheren Seite zu sein. Mission erfüllt.