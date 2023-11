Zwei Jahre nach dem allerersten Impuls für ein zentrales Ärztehaus, hat das ambitionierte Vorhaben einen Dämpfer erlitten. Bei der Mittwochssitzung wurde im Gemeinderat klar, dass die Ergebnisse der Erschließungsstudie ein Umdenken nahelegen. Die bisher favorisierten Varianten im Norden des Bahnhofsplatzes lassen sich jedenfalls ‐ verkehrstechnisch bedingt ‐ nicht so umsetzen wie gedacht. Der Vorteil aus diesem bitteren „Erkenntnisgewinn“ (Bürgermeister Schellinger): Er kommt in einem frühen Stadium, in dem Umplanungen möglich sind, ohne dass Vorab-Festlegungen davon betroffen wären. Zeit wird es aber in jedem Fall kosten...

Überbringer der Hiobsbotschaft war Günther Schmid vom Planungsbüro rsi, das im Februar vom Rat mit der Überprüfung (Vermessung, Grundlagenplan, Berechnung) beauftragt wurde. Im Blick dabei: Die Optionen zur Entwicklung des Grundstücks an der ehemaligen „Grüne Schiene“ samt den Nutzungen als Ärztehaus, ÖPNV-Verknüpfungspunkt, öffentliche Parkplätze, Fuß- und Radwegeverbindungen (speziell Radschnellweg), sowie Feuerwehrzu- und ausfahrt. Geprüft werden sollten die Varianten 1c und 2a.

Begrenzte Laufzeit für Veeserhalle

Klar ist, dass die Veeserhalle dafür abzubrechen wäre. Die verkehrstechnische Kernfrage: Sind die Radien ausreichend, damit ein Gelenkbus den Kreisverkehr queren und die barrierefreien Haltestellen ansteuern kann?

Aufgrund der Radien kommt ein Kreisverkehr mit dem Durchmesser von 26 Metern an der Einfahrt zum Bahnhofplatz nicht infrage. (Foto: gmk )

In dem Gebiet östlich der Gleise zwischen Kulturschuppen und Eselsbrücke umfasste Variante 2a 2390 Quadratmeter für ein Ärztehaus, das nahe der Brücke angesiedelt wäre. 1c wies mit 1155 Quadratmetern im südlichen Bereich die geringste Gesamtfläche auf. Nicht untersucht wurde Option 3a, bei der das Gebäude in Nachbarschaft zu Kultur am Gleis1 steht.

Nur machbar mit dem Gegenfahrstreifen

Mit Blick auf die Schleppkurven des Fahrzeugs war das Ergebnis bei 2a wie 1c eindeutig: Weder ließen sich die Haltestellen von dem Gelenkbus andienen noch wäre die Befahrbarkeit eines Kreisverkehrs (mit 26 Meter Durchmesser) gewährleistet. Konkret für die maßgebliche Fahrtrichtung von der Bahnhofstraße über die Brücke nach Brochenzell wurden die Ein- und Ausfahrradien als zu klein angesehen. Vielmehr müsste der Gegenfahrstreifen mitbenutzt werden, so Schmid ‐ was keine Option ist.

Als kleinster Kreisel-Durchmesser, der die Radien ermöglicht, sind 32 Meter notwendig. Hierfür müsste Grund und Boden erworben werden (Terrasse des Restaurants Konstantinos) ‐ dann würde es hier klappen. Freilich ist dann noch Platzbedarf zur Weiterführung der Geh- und Radwege erforderlich.

Wir sehen die Unterschiede zwischen Stadtplanung und Erschließungsplanung. Georg Schellinger

Vor allem aber: All dies ändert dies nichts an der Unbefahrbarkeit der Bushaltestellen. Bei den Varianten 1c und 2a ist ein paralleles Anfahren des Wartesteiges nicht möglich. „Wir sehen die Unterschiede zwischen Stadtplanung und Erschließungsplanung“, war daher die Zusammenfassung von Bürgermeister Georg Schellinger samt der Erkenntnis, dass sich der Bahnhofplatz nicht als „eierlegende Wollmilchsau“ eignet.

Nicht nur einer, sondern „zwei Schritte zurück“

Das Prozedere verteidigte der Schultes: „Wir sind Schritt für Schritt vorangegangen“, nun müsse angesichts der schwierigen Gemengelage mit besagten planerischen Eckpunkten akzeptiert werden: „Wir können so nicht weiter vorgehen.“

Als „zwei Schritte zurück“ stufte Georg Schellinger die Entwicklung ein mit der Folge: „Wir müssen noch einmal nachdenken“, was er auch die bislang auf dem dritten und letzten Platz angesiedelte Variante 3a bezog.

Um diese Frage geht es als nächstes

Die Frage des Abends daher (ohne dass ein Beschluss anstand): Soll ein Ärztehaus an dieser Stelle weiterverfolgt werden? Peter Banholzer (Freie Wähler) neigte dazu und bekundete ein „Problem mit dem Busbahnhof“. Annette Mayer (BUS) hingegen wollte das Ärztehaus „nicht hier weiterdenken“.

Eine Lanze für den Busbahnhof brach Jonathan Wolf (SPD) ‐ schon um den Bahnhofplatz als solchen zu entlasten. Bahnhof und Bus, das gehört auch aus Schellingers Sicht zusammen ‐ was bedeuten könnte, das Thema „größer“ zu denken.

„Heilige Kühe“ hinterfragen

Den Blick aufs Detail lenkte Gunter Burger. Dem Rat der Freien Wähler erschien der Kreisverkehr als „heilige Kuh“, die das Ärztehaus vermiest. Brachte er angesichts dessen eine Kreuzung ins Spiel, so kam von Karl Gälle (CDU) ein anderer Gedanke. Seine Frage: Ob sich nicht der Containerbau für Geflüchtete versetzen ließe und dadurch ausreichend Platz für ein Ärztehaus im südlichen Bereich des Bahnhofplatzes entstünde.

Seitens rsi wurde bei Variante 2a als möglicher Standort für die Bushaltestelle die Fläche des vorgesehenen Parkplatzes als denkbar angesehen. Nur: Die Querung der Radverkehrsströme wurde hier noch nicht planerisch ausgearbeitet. Heißt: Inwiefern dies den Radschnellweg tangiert, ist ein weiteres Thema.