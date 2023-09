Warum der Bagger bei Hechelfurt zweimal anrückt

Auf immerhin eine halbe Million Euro könnte die Straßensanierung Hechelfurt kommen ‐ das ist zumindest der Ansatz im Haushaltsplan der Gemeinde.

Dass an der Straße zwischen Lochbrücke und Oberbaumgarten (zu Eriskirch gehörend) etwas getan werden muss, war unstrittig in der Gemeinderatssitzung. Einhellig erging der Planungsauftrag ans Büro RSI (Biberach) ‐ der Kostenschätzung zufolge zu einem Honorar von rund 56.000 Euro netto.

Zweierlei Auftraggeber

War der zeitliche Ablauf schon in der Sitzung ein Thema, so mochte sich mancher die Augen reiben, als jetzt bereits Baufahrzeuge anrückten. Allerdings handelt es sich um eine andere Baustelle. Von Lochbrücke her legt die Firma AssBau im Auftrag des Stadtwerks am See Breitband ein.

Baustellen 2023 und 2024 sind nicht vergleichbar

Befragt, ob sich hier nicht Synergien angeboten hätten, ist die Antwort aus Meckenbeurens Rathaus eindeutig. „Es gab dazu Abstimmungen zwischen dem Stadtwerk am See als Generalübernehmer für den Breitbandausbau und der Gemeinde. Der Breitbandausbau soll jedoch in diesem Bereich möglichst schnell durchgeführt werden. Es gibt deshalb unterschiedliche Zeitpläne und auch Firmen, die die Arbeiten durchführen. Insofern gibt es hier nur sehr wenig Synergie“, verdeutlicht Pressesprecherin Lisa Heinemann.

Was auch mit den Rahmenbedingungen der Straßensanierung zu tun hat, die zwar schon länger im Visier ist, aber nicht so ohne Weiteres vorgezogen werden konnte. „Nach dem Ratsbeschluss stehen nun als nächstes die Planungen des Ingenieurbüros an. Es folgen die Grundstücksverhandlungen und der Kauf benötigter (Teil-)Grundstücke und schließlich die Ausschreibungen. Insofern beginnt der Planungsprozess für die Straßensanierung erst jetzt, und es wird noch etwas dauern, bis die Sanierung starten kann“, erklärt Lisa Heinemann.

Maroder Zustand zeigt sich speziell an Banketten

Notwendig wird diese, da die Gemeindeverbindungsstraße „in relativ desolatem Zustand“, wie es Ursel Braunger-Martin als stellvertretende Ortsbaumeisterin beschreibt. Die Strecke wird nämlich durchaus frequentiert ‐ mit Lastzügen und Traktoren befahren, als Ausweichstrecke bei Umleitungen und von vielen Radfahrern genutzt.

Auf der ganzen Länge wird zwischen Lochbrücke (Bild vom Ortsausgang) und Hechelfurt Breitband eingezogen. (Foto: rwe )

Ein Begegnungsverkehr sei „selbst für PKW/PKW nicht möglich, so dass die Bankette regelmäßig ausgefahren sind“, so die Sitzungsvorlage. Die Gemeinde strebt die alsbaldige Komplettsanierung der Straße an.

Dabei sollen ‐ in Abhängigkeit vom Grunderwerb ‐ Ausweichstellen für den Begegnungsverkehr geschaffen und die Entwässerung optimiert werden.

Im Bereich von Pferdegestüt und Metzgerei in Oberbaumgarten

Klar ist, dass die Maßnahme zeitlich von der Sanierung der Straße auf Gemarkung Eriskirch abhängt. Dort ist ein Teilstück wegen der Absenkung der Fahrbahn in Richtung Schussen gesperrt. „Wir können nicht die Bewohner von zwei Seiten absperren“, sagte Bürgermeister Georg Schellinger. Wenn auf Gemarkung Eriskirch wieder freie Fahrt herrscht, dann sollen die Meckenbeurer Pläne fertig in der Schublade liegen.

Das sieht der Zeitplan auf Eriskircher Seite vor

Zum Eriskircher Zeitplan verweist Frank Jehle als Leiter des Ortsbauamts auf eine Wiedereröffnung der Durchfahrt erst gegen Ende 2024. Da die notwendigen Maßnahmen jedoch noch nicht endgültig festgelegt seien, „wäre aber auch ein früherer Zeitpunkt grundsätzlich denkbar“.

Weiter teilt er mit: „Momentan arbeiten das beauftragte Ingenieurbüro und eine begleitende Gesellschaft für Geologie mit Hochdruck an der Sache.“ Zudem seien die Anwohner schon früh mit ins Boot genommen worden. Und: Ständige Vor-Ort-Kontrollen und weitere verkehrslenkende Maßnahmen würden die Planung begleiten.