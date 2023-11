Wald-Kita Langenreute wächst weiter

Die Gruppe „Wurzelkinder“ der Wald-Kita Langenreute bekommt neuen Zuwachs. Seit dem 13. November gibt es in der neuen Wald-Kita neben der Ü3-Gruppe eine U3-Gruppe, die „Wurzelinos“. Der Bauwagen war im September am Waldplatz aufgestellt worden, im November folgte die Betriebserlaubnis, wie die Gemeinde Meckenbeuren mitteilte.

Die Leitung der Wald-Kita Christina Mueller ist gespannt auf den Start: „In den vergangenen Monaten haben wir alles für die neue Waldkrippengruppe vorbereitet und zum Beispiel den Bauwagen innen und außen fertig eingerichtet. Die Fachkräfte, die Waldfamilien und die Wurzelkinder freuen sich sehr, dass am Waldplatz nun noch mehr Leben herrscht.“ Damit es im Winter warm wird, wurden in den neuen Bauwagen zwei Öfen eingebaut. Für die künftige Stromnutzung sollen noch Solarpanele am Bauwagen installiert werden. Im Inneren des Bauwagens gibt es für die Krippengruppe ausreichend Platz zum Spielen, Lesen, Malen und Essen. Eine zweite Ebene lädt nach einem aufregenden Waldtag zum Ausruhen und Schlafen ein. Am Waldplatz wurde mit der Hilfe der Waldfamilien ein Waldsofa errichtet, wo die Jüngsten einen Platz zum Spielen und Singen haben.

Mit der Ausweitung der Wald-Kita in Langenreute schafft die Gemeinde zehn neue Krippenplätze für die Zwei- bis Dreijährigen. Der Bedarf an Kita-Plätzen, insbesondere im U3-Bereich, steigt seit einigen Jahren. Die Gemeinde erarbeitete deshalb kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen, um der Nachfrage und dem Rechtsanspruch der Eltern auf einen Kita-Platz ab einem Jahr gerecht zu werden.

Das größte Projekt der Gemeinde ist aktuell der Neubau der Kindertagesstätte in Liebenau im Ortsteil Hegenberg und damit die Erweiterung der Einrichtung von zwei auf fünf Gruppen (U3 und Ü3). Das Projekt ist in der Planungsphase; mit der Fertigstellung ist frühestens in zwei Jahren zu rechnen.

Kurz vor der Umsetzung ist der Interims-Modulbau in Buch. Auf dem Gelände hinter dem Kinderhaus soll, bis zur Eröffnung der Kita in Hegenberg, ein Modulbau Platz für zwei zusätzliche Kita-Gruppen bieten. Leider verzögert sich aktuell der Aufbau, da das Kiesfundament nicht so hergestellt werden kann wie geplant und die Gemeindeverwaltung diese Arbeiten deshalb nochmal ausschreiben musste. Vergeben hat der Gemeinderat die Arbeiten schließlich letzte Woche.

„Mit der Erweiterung der Wald-Kita konnten wir für dieses Kindergartenjahr zehn weitere Plätze im U3-Bereich schaffen. Durch die Interims-Kita in Buch werden in den nächsten Monaten weitere 20 Plätze hinzukommen“, so die Leiterin des Sachgebiets Bildung und Betreuung Theresa Haußmann. „Wir sind sehr froh, dass wir somit einem Großteil der Kinder auf der Warteliste einen Platz anbieten können, wenn auch nicht immer in der Wunsch-Kita und für das gewünschte Betreuungsmodell. Voraussetzung ist allerdings, dass wir das nötige Personal finden. Teilweise ist dies erfreulicherweise bereits gelungen.“

Die Öffnungszeiten der Wald-Krippe „Wurzelinos“ sind Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr. Die Waldgruppe „Wurzelkinder“ hat Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr geöffnet. Anmeldungen für Betreuungsplätze können über das Anmeldeportal der Gemeinde Meckenbeuren unter www.kitaprofi-meckenbeuren.de beantragt werden.