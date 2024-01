„Überhaupt nichts Neues“ gibt es zum Verbleib der vermissten Elke N. - das bestätigt Polizeisprecher Simon Göppert auf Anfrage der SZ am Mittwoch. Die seit vier Wochen laufende öffentliche Fahndung hat keinerlei erhellende Hinweise ergeben. Seit dem 2. Dezember wird nach der 64-Jährigen aus Meckenbeuren gesucht. Die intensiven Maßnahmen hatten zunächst Hubschrauber, Drohnen und Suchhunde umfasst. Als all dies ohne Ergebnis geblieben war, trat die Polizei am 13. Dezember den Weg in die Öffentlichkeit an.

Ein wichtiger Schritt ist dabei der Fahndungsaufruf im offiziellen Polizeiportal. Auf jenem für Baden-Württemberg sind 25 Frauen und Männer abgebildet (Stand 11. Januar), die als „Vermisste“ gelten. Die Fahndung nach Elke N. ist der sechstjüngste Aufruf, und als Fakten schildert die Polizei: „Die 64-jährige Elke N. wird seit dem 2. Dezember 2023 vermisst.

Sie konnte gegen 7.30 Uhr in ihrer Wohnung noch beim Öffnen der Fensterläden beobachtet werden. Gegen 13 Uhr konnte durch den Sohn der Vermissten festgestellt werden, dass die Vermisste sich nicht in ihrer Wohnung befindet. Darüber hinaus fehlten ihre Handtasche und ihre Jacke.“

Eingriff ins Persönlichkeitsrecht erst nach Abwägung

Weiter heißt es unter Fahndung - Fahndung (polizei-bw.de): „Es gibt bislang keine Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.“ Letzteres war auch der Grund für die Kriminalpolizei, - nach elf Tagen interner Suche - die Öffentlichkeit einzuschalten.

Das ist ein großer Eingriff ins Persönlichkeitsrecht eines Menschen. Holger Stabik

Der Entscheidung, persönliche Daten der Vermissten herauszugeben (darunter ein Foto der Frau), geht stets eine sorgfältige Abwägung voraus. Für diesen Schritt sei immer ein richterlicher Beschluss oder die Zustimmung der Angehörigen notwendig, hatte in anderem Zusammenhang in einem SZ-Artikel im November Oliver Weißflog als Leiter der Pressestelle im Polizeipräsidium Ravensburg erklärt. „Wir gehen da mit sehr vielen Daten an die Öffentlichkeit, das ist ein großer Eingriff ins Persönlichkeitsrecht eines Menschen“, schlug Holger Stabik als Polizeisprecher im Landkreis Lindau in die gleiche Kerbe.

Weitere Frauen aus dem Bodenseekreis vermisst

Unter den 25 Aufrufen befinden sich mit Justina U. aus Friedrichshafen und Brigitte R. aus Immenstaad zwei weitere Vermisste aus dem Bodenseekreis. Die 34-jährige Justina wird seit 7. Januar vermisst, während es von der 68-jährigen Rentnerin Brigitte R. seit dem 19. Juni 2021 kein Lebenszeichen gibt.

Ebenfalls mehrfach mit Bild in den Medien war im vergangenen Herbst eine 48-Jährige aus Meckenbeuren. Von der Frau fehlte mehr als einen Monat lang jede Spur - bis sie am 9. Oktober lebend gefunden wurde.

In der Folge wurde der Fahndungsaufruf aus dem Polizeiportal gelöscht. Der älteste Aufruf unter den 25 stammt übrigens aus dem Jahr 2014 und zeigt: Es gibt einzelne Vermisstenfälle, die nach Jahren noch ungeklärt sind. Einen Großteil aber kann die Polizei lösen - das legen Zahlen aus dem Bundeskriminalamt (BKA) nahe. Nach einem Monat seien mehr als 80 Prozent der Fälle aufgeklärt. „Der Anteil der Personen, die länger als ein Jahr vermisst werden, bewegt sich bei nur etwa drei Prozent“, schreibt das BKA auf seiner Homepage.

Immer wieder Thema in Facebook-Gruppen

Im Fall von Elke N. sieht Polizeisprecher Simon Göppert momentan „alle Möglichkeiten ausgeschöpft“. Unvermindert dinglich bleibt die Frage: „Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?“. Die Polizei in Friedrichshafen (Telefon 07541/ 70 10), aber auch jede andere Polizeidienststelle kann dann angesprochen werden.

In Kehlen, Brochenzell und Meckenbeuren ist das Schicksal von Elke N., die den Wortbeiträgen zufolge viele Menschen kannten und schätzten, weiterhin in den Gesprächen, aber auch in den sozialen Medien Thema. Doch obwohl der offizielle Fahndungsaufruf beispielsweise über die Meckenbeurer Facebook-Gruppen rege geteilt wurde, sind die Hinweise bislang rar gesät.