Verzwickt: Wie hoch darf ein Haus im Tunellweg in Kehlen sein?

Ein einziger Bauantrag ist jüngst auf der Tagesordnung gestanden, als sich der Technische Ausschuss zur Abschlusssitzung vor der Sommerpause traf. Das Gesuch für das Eckgrundstück an Tunellweg und Hügelstraße bot reichlich Diskussionsstoff und wurde letztlich abgelehnt. Der Grund: Die vier Nutzungsebenen würden von der Wahrnehmbarkeit über die bisherigen Höhen hinausgehen.

Ob sich das Vorhaben in die nähere Umgebung in Reute einfügt — darauf war der Blick gerichtet, da eine Innenbereichs–Beurteilung nach Paragraf 34 Baugesetzbuch ausschlaggebend ist. Der Knackpunkt, wie ihn Bürgermeister Georg Schellinger formulierte: „Was wird als Umgebungs–Maßstab herangezogen?“

Was Gauben ausmachen können

Denn: Entlang der Hügelstraße ist eine andere Bebauung vorzufinden als am Tunellweg, der in die Unterführung unter der B30 mündet. Höher wird es in der Hügelstraße — außerhalb des Lageplans — im oberen Bereich. Was nicht für das Grundstück Hügelstraße 21 gilt, das direkt ans Vorhaben angrenzt und vom Tunellweg erschlossen ist — hier steht ein dreigeschossiges Gebäude mit Satteldach. In ihm sind keine Gauben zu finden, „sodass dieses Dachgeschoss nach außen nicht als Geschoss ins Auge fällt“, teilt die Gemeinde mit.

Machbar: Stellplätze müssten weichen

Auf dem jetzt zur Bebauung anstehenden Teilgrundstück der Hügelstraße 21 sind bislang Stellplätze zu finden. Sie sollen einem Mehrfamilienhaus mit sieben Wohneinheiten weichen. Zur Vorgeschichte gehört, dass es bereits 2021 und 2022 Anträge für das Grundstück gab. Der TA war dabei mit einer dreigeschossigen Bebauung einverstanden. „Der damalige Antragsteller hat die Anträge aber jeweils vor Beschluss zurückgezogen“, ist der Verwaltungsvorlage zu entnehmen.

Tiefgarage hat Zufahrt im Tunellweg

Das jetzige Vorhaben werde mit drei Geschossen und einem eingerückten Dachgeschoss samt Flachdach geplant. Nicht zu vergessen: Die Tiefgarage mit Zufahrt aus dem Tunellweg. Dort sind auch sieben Stellplätze angeordnet.

Hier scheiden sich die Geister: Bietet die Bebauung im Tunellweg (inklusive Hügelstraße 21) den Vergleichswert oder doch eher die in der (oberen) Hügelstraße? (Foto: Roland Weiß )

Entscheidend aber ist die Höhe respektive wie sie wahrgenommen wird. Dies ist teils dreigeschossig, im Bereich von Terrassenüberdachung und Treppenhaus aber auch viergeschossig. Der Eindruck: „Über den Balkonen sei im Dachgeschoss keine Bebauung geplant, wodurch das Vorhaben aus der Hügelstraße hauptsächlich dreigeschossig und im mittleren Teil zwischen den Balkonen viergeschossig wahrnehmbar ist.“

Wahrnehmung „weitestgehend viergeschossig“

Zugleich ist dies der entscheidende Faktor, ob es sich einfügt. Heißt konkret: Dass „lediglich die Wahrnehmung der Geschosse in die Betrachtung der Höhe mit einbezogen wird.“ Und da sie als „weitestgehend viergeschossig“ eingestuft wird und sich dies nicht in der Umgebung wiederfindet, „schlägt die Verwaltung vor, das Einvernehmen auf Grund der Höhe konkret auf Grund der wahrnehmbaren Geschosse zu versagen“.

Schulweg–Situation schreckt Eugen Lehle

Was sieben Wortmeldungen der Räte nach sich zog. So zeigte sich Katja Fleschhut (BUS) zwar froh über die neuen Wohneinheiten, empfand die Bebauung aber als „zu massiv“. Ähnlich sah dies Ingrid Sauter (SPD), während Eugen Lehle ein Gefahrenpotenzial befürchtete angesichts dessen, dass der Tunellweg zugleich Schulweg sei. FW–Fraktionskollege Gunter Burger nannte das Gebäude „okay“, sorgte sich aber gleichfalls um die Verkehrsprobleme.

Wie Franz Assfalg (CDU) stimmte auch Christof Hartmann (Freie Wähler) der Planung zu. Karl Gälle (CDU) suchte nach einem Kompromiss, erhofft mit einer planerischen Änderung und unter Beibehaltung der sieben Wohneinheiten.

Abstimmungsergebnis lautet sechs zu drei

An diesem Abend wurde ein solcher nicht gefunden. Daher pflichtete am Ende die Ratsmehrheit dem Verwaltungsvorschlag bei: Mit sechs zu drei Stimmen verweigerte sie dem Projekt in dieser Form das Einvernehmen.

Diese Ausnahme ist nicht vergleichbar

In der Sitzung angeführt (und als nicht vergleichbar verworfen) wurde eine TA–Entscheidung aus dem Dezember 2021. Damals hatte ein Vorhaben aus der Brochenzeller Straße das Einvernehmen erhalten, obwohl es sich aus Sicht der Gemeinde nicht einfügte. Der Knackpunkt: Es wurde dennoch als städtebaulich vertretbar eingestuft.

Die Grundlage dafür gibt Paragraf 34 Absatz 3a im Baugesetzbuch her. Er kam diesmal aber nicht zum Zug, denn: „Diese Beurteilungsgrundlage für das Einvernehmen kann bei diesem Vorhaben nicht angewandt werden“, hieß es zur Erklärung, da es sich um keinen Anbau handelt.

Ein solcher müsste es nämlich sein. Explizit ist die Ausnahme nur auf Erweiterungen, Änderungen und Erneuerungen an Gebäuden anwendbar, die zulässig errichtet wurden.