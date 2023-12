Vermisste Elke N.: Drohneneinsatz bleibt ergebnislos

Auch die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Suche nach Elke N. hat bisher noch zu keinen Ergebnissen geführt. Wie Simon Göppert fürs Polizeipräsidium Ravensburg am Freitagmittag auf Anfrage mitteilt, hat es zwar einen weiteren Drohneneinsatz an der Schussen gegeben, doch brachte der keine neuen Erkenntnis.

Seit 2. Dezember wird die 64-jährige Frau aus Meckenbeuren vermisst. Bei intensiven Suchmaßnahmen waren in den Folgetagen Hubschrauber, Drohnen und Suchhunde im Einsatz - erst als all dies ohne Ergebnis geblieben war, hat sich die Polizei am 13. Dezember an die Öffentlichkeit gewandt.

Rege Anteilnahme auf Facebook

Obwohl der Fahndungsaufruf weiter im offiziellen Polizeiportal steht und auch in den sozialen Medien rege geteilt wurde, scheinen die Hinweise bislang rar gesät. Eher vereinzelt gehen sie ein, lässt Simon Göppert durchblicken. Der Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg berichtet freilich von einem neuerlichen Sucheinsatz, bei dem am Donnerstagvormittag eine Drohne zum Einsatz kam.

Unwegsames Terrain an der Schussen

Schussenabwärts wurde dabei in einem unwegbaren Gelände entlang des Flusses gesucht - zwischen Meckenbeuren-Buch und Brugg benennt Göppert als Suchgebiet des anderthalbstündigen Drohnenflugs. Dem Polizeisprecher zufolge habe es dadurch „keine neuen Erkenntnisse“ gegeben.

In der Vorwoche war die Polizei einem „vagen Hinweis“ nachgegangen, so Göppert, der die Hundeführer ein Gebiet bei Untereschach unter die Lupe nehmen ließ. Auch hier ergab sich aber keine Spur.

Kripo hofft weiter auf Hinweise

Daher wird die Bevölkerung weiterhin um Mithilfe gebeten. Für die Kriminalpolizei, die sich am 13. Dezember entschied, die Öffentlichkeit mit ins Boot zu holen, steckt stets eine Abwägung dahinter.

Da sich aber nicht ausschließen ließ und lässt, dass der 64-Jährigen etwas zugestoßen sein könnte oder sie sich in einer hilflosen Lage befindet, wurden auch persönliche Daten herausgegeben, darunter ein Lichtbild der Gesuchten auf dem Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg.

Wer die vermisste Elke N. seit ihrem Verschwinden gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, möge sich unter Telefon 07541/701-0 melden.

Einsehbar ist das Portal der Polizei Baden-Württemberg unter Fahndung - Fahndung (polizei-bw.de)