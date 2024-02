Meckenbeuren

Vandale zerkratzt erneut Autos

Meckenbeuren / Lesedauer: 1 min

Nachdem ein Unbekannter in der vergangenen Woche von Donnerstag auf Freitag bereits mehrere Fahrzeuge in der Lindauer Straße in Meckenbeuren zerkratzt hat, war mutmaßlich am Wochenende erneut ein Vandale am Werk, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt. Auf dem Außenstellplatz eines Autohauses und am Straßenrand wurden erneut mehrere Wagen mit einem spitzen Gegenstand beschädigt.