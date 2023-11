Unternehmer beschäftigen sich mit der Energiewende

Die Gemeinde hatte am 14. November zum zweiten Unternehmerstammtisch dieses Jahres ins Rathaus eingeladen. Mit über 60 Teilnehmenden aus 45 Betrieben war die Veranstaltung wieder gut besucht, was sicherlich auch an dem angekündigten Impulsvortrag lag. Stefan Kesenheimer, Bereichsleiter für Unternehmensförderung und Regionalentwicklung der IHK Bodensee-Oberschwaben, blickte auf die Energiesituation in der Region.

„Benötigt unsere Region erneuerbare Energien?“ stellte Stefan Kesenheimer als Frage zu Beginn in den Raum, um diese im Laufe seines Vortrags mit einem klaren „Ja“ zu beantworten. Er argumentierte, dass der Strombedarf in den nächsten Jahren weiter signifikant steigern wird und daher die erneuerbaren Energien unbedingt weiter ausgebaut werden müssten. Großes Potenzial habe hier in der Region der Aufbau eines Wasserstoff-Netzes, so Kesenheimer. In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass sich zwar viele Unternehmen im Hinblick auf die Nutzung erneuerbarer Energien aufstellen, es aber große Unsicherheiten hinsichtlich der Energiequellen, der Rentabilität von PV-Anlagen und der Förderprogramme gebe. Einig war man sich auch, dass dringend Bürokratie abgebaut und schnellere Genehmigungsverfahren etabliert werden müssten. Kesenheimer betonte, dass die IHK hierzu in regelmäßigem Austausch auf Landes- und Bundesebene sei.

In Teil zwei stelle Bürgermeister Georg Schellinger aktuelle Entwicklungen in Meckenbeuren, die für die Wirtschaft interessant sind, dar. Dazu zählen in 2023 die Neuvergabe der Tourist-Info, der Verkauf der Flächen im Gewerbegebiet „Meckenbeuren-Flughafen II“ und die Fortschreibung des Flächennutzungsplans. Darüber hinaus sieht der Bürgermeister die Entwicklungen in der Ortsmitte mit der Bebauung auf dem Alte-Schmiede-Platz und die konzeptionellen Überlegungen zum Ärztehaus samt Busbahnhof am Bahnhof als wichtige Schritte, um die Gemeinde auch zukünftig attraktiv aufzustellen. Die Veranstaltungen Streetfoodfestival im April, Bahnhofsfest im August und die erfolgreiche Wiederauflage des Herbstmarktes mit Radrennen und verkaufsoffenem Sonntag im Oktober hätten dazu beigetragen.

Im Hinblick auf das kommende Jahr seien diese Veranstaltungen wieder geplant, so Schellinger, ebenso wie der Unternehmerstammtisch. Eine Leistungs- und Gewerbeschau ist, bei entsprechendem Interesse, für Frühjahr 2025 angedacht.

Zuständig für das Thema Wirtschaftsförderung sind im Rathaus neben dem Bürgermeister Hauptamtsleiter Jens Hulbert, Kathrin Schütz (Leitung Grundstücksverkehr), Lisa Heinemann (Leitung Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung) und Carmen Kramer, die neue Koordinatorin für Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement.

Den Rest des Abends nutzten die Teilnehmenden bei einem Imbiss, um sich auszutauschen. „Dass auch der zweite Unternehmerstammtisch dieses Jahr so gut besucht war, zeigt uns, dass dieses Format attraktiv und der Austausch zwischen Verwaltung und Unternehmen wie auch untereinander extrem wichtig ist“, betonte die Leitung der Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung, Lisa Heinemann. „Wir freuen uns auf die Fortsetzung.“ Der Dank für die organisatorische Vorbereitung der Veranstaltung gilt dem Team im Rathaus.