Unfallflucht nach Fehler beim Rangieren

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Sonntagnachmittag mutmaßlich beim Rangieren einen Pkw beschädigt und im Anschluss das Weite gesucht. Laut Polizeibericht parkte der Besitzer eines BMW zwischen 14 und 17 Uhr in der Ravensburger Straße in Meckenbeuren. Dort fuhr der Unbekannte mit seinem Fahrzeug gegen die hintere Stoßstange des parkenden Autos, an welchem Lackschäden entstanden. Hinweise zum Verursacher des Sachschadens in Höhe von etwa 800 Euro nimmt der Polizeiposten Meckenbeuren unter der Rufnummer 07542/94320 entgegen.