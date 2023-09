„Eine möglichst große Zahl von Gesprächen mit jungen Menschen und ihren Eltern“, das war der Wunsch von Bürgermeister Georg Schellinger bei der Eröffnung der 21. Berufs– und Ausbildungsbörse in der Humpishalle. 200 Schüler und ihre Eltern und damit 80 Besucher mehr als 2022 kamen, um von der in Brochenzell gebündelten Informationsvielfalt zu profitieren. An 36 Ständen gab es Informationen zu den unterschiedlichsten Berufsfeldern. Die meisten Besucher waren nach ihrem Rundgang in Sachen Berufswahl ein Stück weitergekommen.

Schülerin Alisia geht zusammen mit Nils Kaeding vom Jugendreferat auf Entdeckungstour durch die Halle. Wichtige Infos über Praktikumsmöglichkeiten und Ideen für ihre Berufswahl nimmt sie mit nach Hause und sagt: „Mir hat es gut gefallen.“.

Neue Entwicklung am Stand der Firma Maucher

Regen Andrang verzeichnen nicht nur die Vertreter großer Industriebetriebe. Bei der Firma Maucher, Zulieferer für die Automobilindustrie, erklären Handouts die verschiedenen Ausbildungsberufe. Die neuen Berufsbezeichnungen kennt kaum jemand. „Wenn wir erklären, worum es bei der Ausbildung geht, ist der Beruf dann doch schon bekannt,“ hat der Mitarbeiter am Stand beobachtet.

Aber wenn jemand sofort noch einsteigen will, gibt es dafür auch Lösungen. Harald Dämpfle

Engagiert wirbt Harald Dämpfle für eine Ausbildung im Handwerk. Das sei jeden Tag neu und sehr vielseitig. Neben der handwerklichen Geschicklichkeit gehört für ihn im Sanitär– und Heizungshandwerk auch der Kontakt zum Kunden zum Berufsbild. An einem mitgebrachten Gesellenstück zeigt er, was Auszubildende alles lernen müssen. Für dieses Jahr hat er seine Lehrstellen schon besetzt. Die Ausbildungen haben am 1. September angefangen. „Aber wenn jemand sofort noch einsteigen will, gibt es dafür auch Lösungen“, ermutigt Dämpfle.

Die neuesten Zahlen in Sachen Berufsausbildung präsentiert der Bürgermeister bei der Eröffnung. „Zum 1.September 2023 wurden in Baden–Württemberg mehr Lehrverträge abgeschlossen als 2022.“ Einen leichten Auswärtstrend gäbe es beim Handwerk und bei den IHK geprüften Ausbildungen. Aber „Im Südwesten waren zum 1. September noch 28.000 Stellen unbesetzt“, zitiert Schellinger die Bundesagentur für Arbeit. „Ausbildung und Gewinnung von Fachkräften“ sind seiner Ansicht nach „für den Wirtschaftsstandort unerlässlich“.

Was Mayer–Lay und Wetzel bei der ESTT lernen

Immer wieder bleiben die Schüler mit ihren Eltern auch an den Ständen der Hugo–Eckener–, Claude–Dornier–, Droste–Hülshoff– oder Bernd–Blindow–Schule stehen, um sich über die Möglichkeiten zu informieren. Bundestagsmitglied Volker Mayer–Lay und Sozialdezernent Ignaz Wetzel vom Landratsamt lassen sich bei ihrem Rundgang den Versuch erklären, den die Elektronikschule in Tettnang aufgebaut hat. Auch der Medizincampus Bodensee ist mit praktischer Anschauung vor Ort.

Dabei konkurrieren wir natürlich mit dem Landratsamt. Eva Koenig

Die Besucher können sich nicht nur über die vielfältigen Ausbildungswege informieren, sondern auch Blutzucker oder Blutdruck messen lassen. Sie erfahren bei Möbel Block Wissenswertes über den Beruf des Küchenplaners und bei der Kampfkunstschule zur Ausbildung zum Sport– und Gesundheitstrainer. Die Gemeinde Meckenbeuren informiert über die Ausbildungsmöglichkeiten in der Kommunalverwaltung. „Dabei konkurrieren wir natürlich mit dem Landratsamt“, sagt Eva Koenig vom Hauptamt. Geworben wird auch um junge Menschen, die Erzieher werden möchten. „Wer wissen will, ob ihm das liegt, kann das bei einem Praktikum oder einem freiwilligen sozialen Jahr ausprobieren“, rät Koenig.

CDU–Orgateam: „Nach der Messe ist vor der Messe“

Das Organisationsteam vom CDU–Ortsverband freute sich über den regen Andrang. „Wenn viele Jugendliche kommen, wissen wir, dass sich die Arbeit gelohnt hat“, sagt Angela Stofner, die die Veranstaltung auch in diesem Jahr federführend betreut. Rund ein Jahr dauern die Vorbereitungen für die Informationsmesse in Sachen Aus– und Weiterbildung. „Nach der Messe ist vor der Messe“ sagt Stofner daher.