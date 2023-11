und Gottesdienst in Meckenbeuren

„Mehr Nachhaltigkeit? ‐ Global denken, lokal handeln!“ ist das Thema eines Vortrags, zu dem die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden am Buß- und Bettag, Mittwoch, 22. November, um 20 Uhr ins evangelische Gemeindehaus Meckenbeuren in der Lindberghstraße 16 einladen. Bildungsreferentin Barbara Wagner aus Friedrichshafen wird Chancen und Möglichkeiten aufzeigen, wie sich globales Denken und lokales Handeln sinnvoll miteinander verknüpfen lässt, um Ressourcen zu schonen und das Klima zu schützen. Im Anschluss an den multimedialen Vortrag besteht die Möglichkeit zu Diskussion und Austausch. Der Eintritt ist frei.

Bereits um 19 Uhr laden die Kirchengemeinden ein zu einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Pauluskirche in der Ernst-Lehmann-Straße 17 mit Pastoralreferent Wolfgang Ilg und Pfarrer Peter Steinle.