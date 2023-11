Unbekannte werfen Steine auf Haus

Unbekannte haben am Montagabend ein Wohnhaus im Blumenweg offenbar mit Steinen beworfen und dabei mehrere hundert Euro Sachschaden angerichtet. Dies meldet die Polizei. Durch den Bewurf ging ein Fenster zu Bruch. Bereits in den vergangenen Tagen will die Bewohnerin verdächtige Geräusche vernommen haben und schließt darauf, dass es bereits zuvor zu Steinwürfen gekommen war. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt in dieser Sache und bittet Zeugen, die am Montagabend gegen 21 Uhr oder bereits die Tage zuvor Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 07541/7010 zu melden.