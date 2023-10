„Es war einfach cool, lustig und spannend. Es hat Spaß gemacht, andere und neue Dinge für die Freizeit auszuprobieren“, das sagt die zwölfjährige Aria über den Gorilla-Day am Bildungszentrum Meckenbeuren. Hinter dem Begriff „Gorilla“ versteckt sich ein vielfach ausgezeichnetes Gesundheitsförderungs- und Bildungsprogramm.

Die heute als „Gorilla Deutschland gGmbH“ agierende Firma wurde 2010 in der Schweiz als Gesundheitsförderungs- und Bildungsprogramm für junge Menschen gegründet. Durch ihre Aktivitäten in der Schweiz, Österreich, Liechtenstein und Bayern hat sie sich zu einer internationalen Bewegung entwickelt. Ziel ist es laut Statuten, junge Menschen im Alter von neun bis 25 Jahren zu motivieren, Eigenverantwortung und Selbstinitiative für ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden zu ergreifen.

Sinnvolle Freizeitgestaltung samt Action und Food

Mit dem Gorilla-Day am Bildungszentrum in Buch macht Gorilla erstmals in Baden-Württemberg Schule. Tobias Kupfer, Chef der Veranstaltung und Mitbegründer von Gorilla, nennt Action, Food und Green als die drei Kernthemen des Gesundheits- und Lernprogramms. Es gelte dabei, das Bewusstsein wie die Verantwortung für die eigene Gesundheit, für die Natur und den Planeten Erde insgesamt bei den Kindern zu wecken und zu schärfen, so Kupfer im Pressegespräch.

Akrobatik macht Staunen

Mit geradezu akrobatischen Vorführungen machten die „Gorillas“, allesamt Freestyle-Sportprofis, Ernährungspädagogen und ausgebildete Coaches, den Fünft- und Sechstklässlern Appetit auf den Projekttag. Passend zum Firmennamen Gorilla wurden Bananen als Snack gereicht. Danach durften sich die Kinder für eine der angebotenen Workshops oder für die Aktion „Gesundes Essen“ entscheiden. Dass dabei Breakdance, Frisbee, Freestyle-Fußball oder Skateboard für Begeisterung bei den Schülerinnen und Schülern sorgten, versteht sich von selbst. Aber auch die Zubereitung eines leckeren Frühstückes und Mittagsimbisses sowie der Workshop „Mix your Smoothie“ kamen bei den Köchen wie den hungrigen Sportlern bestens an.

Das sagen die Schüler, das der Konrektor

Dies bestätigte denn auch der zwölfjährige Sidar in seiner Sicht zum Aktionstag: „Es war toll, Breakdance hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben gemeinsam gut gegessen, und die Leute von Gorilla waren sehr sehr nett.“ Auch Konrektor Alexander Walker, der für die Organisation vor Ort federführend war, kann der Veranstaltung an seiner Schule nur das Beste abgewinnen. Gorilla versuche erfolgreich die Kinder an Sportarten zu bringen, die schnell umsetzbar seien. Die Freestyle-Profis von Gorilla mit ihrem jeweils individuellen Lebenslauf hätten einen tollen Zugang zu den Schülern gehabt und diese begeistern können.

Das ist wirklich nachhaltig: Schule wird weiter betreut

Den Kindern Tricks zu zeigen für eine sinnvolle Freizeitgestaltung, kombiniert mit Blick auf eine gesunde Ernährung, sei eine wertvolle Ergänzung zum Profil des Bildungszentrums. „Es muss mit unser aller Ziel sein, den Kindern Alternativen zum Computerspiel und zu Fastfood aufzuzeigen“, brachte der Konrektor den Sinn und Nutzen des gelungenen Projekttages auf den Punkt.

Der Gorilla-Day indes sei, so Tobias Kupfer, nachhaltig angelegt. Über zwei Jahre hinweg werde die Schule durch Einzelaktionen weiter betreut. Mit der Evaluierung durch Mitarbeiter der TU München werde das Ganze abschließend auf Funktion und Nachhaltigkeit überprüft. In der Tat war es ein mehr als gelungener Aktionstag und selbst aus dem Schulsekretariat kam das Echo: „Es war cool gestern, da hätte ich auch gerne mitgemacht.“