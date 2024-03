Die älteste Boygroup Oberschwabens wird 50. Seit 1974 ist sich die Kultband Thin Mother treu geblieben, auch wenn die Besetzung den einen oder anderen Wechsel durchlief. Klar ist: Die „dünne Mutter“ passt in keine Schublade. Das war vor einem halben Jahrhundert so, als es in Tettnang mit den Gebrüdern Holz, Reiner Kohler und Hermann Döser losging. Im Jubiläumsjahr rockt das Sextett nun seit neun Jahren in der gleichen Formation die Region - und probt ausgiebiger denn je, wie die SZ jüngst im Bandkeller in Berg erfuhr...

Die Band:

Hermann Döser, Bass

Dieter Grupp, Keyboard

Eberhard Hösch, Drums

Wolfgang Holz, Gitarre

Wolfram Locher, Gesang

Bernhard Rudert, Gitarre

Das sind die Gründungsmitglieder

Anwesend sind Wolfgang Yogo Holz (git), Hermann Hemme Döser (bass), Dieter Grupp (keys), Wolfram Locher (voc, harp), Bernhard Rudert (git) und Eberhard Ebo Hösch an den Drums. Was die Reihenfolge ist, in der sie bei Thin Mother Fuß fassten. Beide erstere sind Gründungsmitglieder, Grupp kam ein Jahr später hinzu.

Frühes Dokument von Thin Mother, noch mit Ali Wagner und Willi Köpf (links und rechts) dazwischen Wolfgang Holz, Dieter Grupp und Hermann Döser sowie davor Wolle Locher. (Foto: sza )

Dann war erst einmal Sendepause - von 1976 bis etwa 1984, ehe es so langsam lose wieder los ging. An Gestalt und musikalischer Ernsthaftigkeit gewann Thin Mother 1997 - mit Wolle Lochers Einstieg als Sänger. Bernie Rudert erweiterte die Gitarrenfront ab 2006 (in Nachfolge von Ali Wagner), und Ebo Hösch löste 2015 Willi Köpf an den Drums ab.

Tettnangs Kolpinghaus als Treff schlechthin

Der Bandabend in Berg ist inzwischen beim gemeinsamen Abendessen angekommen - lecker Tortellini mit Tomatensauce und Salat. Auf dem Bildschirm läuft in Endlosschleife eine Komposition aus Bildern und Zeitungsausschnitten aus diesen 50 Jahren. Die dahinter stehende Dokumentation ist einzigartig. Fotoalben liegen auf dem Tisch, die der Kitt nicht mehr zusammenhält und gar eine Aufnahme aus dem Kolpinghaus enthalten. Remember? Tettnang hatte ein Kolpinghaus...

Reminiszenz ans Reitstadion von Gut Moos

Lang ist das her, und in Dieter Grupps Erinnerungen taucht auf, dass auch er beim ersten Open Air von Thin Mother am 8. Juni 1974 auf dem Reitplatz von Gut Moos dabei war - in einer davor oder danach spielenden Band namens Deep Request. Neben ihm auf dem Reitplatz brachte Bernie Rudert die Gitarrensaiten zum Schwingen. Zufall?

Video: Roland Weiß Video: Roland Weiß

Von „Let it be“ bis „Pinball Wizard“

So mancher Kreis schließt sich, was angesichts der Übersichtlichkeit in der einstigen Tettnanger Rockszene nicht verwunderlich ist. Umso unglaublicher, dass es eine Band aus den wilden 70ern heute noch gibt - die „dünne Mutter“. Und zwar unverändert als Cover-Rockband und mit einem Repertoire, in dem die Beatles, Stones, Deep Purple, Who und Pink Floyd das Sagen haben. Keine Frage: Mit Queen, der Earthband und Robbie Williams kamen auch jüngere Semester dazu. Aber so wirklich jung ist das auch wieder nicht...

„Demnächst 68“ - ein stolzes Alter

Und besitzt doch Anziehungskraft ohne Ende. Bei den Open Airs am 1. Mai in Oberdorf und Vatertag in Oberzell sind regelmäßig um die 1000 Frauen und Männer anzutreffen, die ungehemmt in großer Zahl mittanzen und -singen. Altersmäßig ist das Publikum mittlerweile wesentlich gemischter als die „Alten Herren“. Diese Selbstbezeichnung stützt sich auf Zahlen: „67,6“ sagt Dieter Grupp auf die Frage nach dem aktuellen Durchschnittsalter. „Demnächst 68“, schiebt er nach - die 68er...

Stilvoll wie der Jubilar: Das Branding zum 50er der „dünnen Mutter“. (Foto: Roland Weiß )

Was aus dem „Wellerman“ wird

Beim Bandabend nähern sich die Herren den Instrumenten, um der SZ-Bitte nach einem Bewegtbild zu entsprechen. Und dann gibt’s Gänsehaut: A-Capella geben die Sechs den umgedichteten Song „Wellerman“ zum Besten, mit dem sie sich auf ihre eigene Art und Weise vorstellen - Musiker für Musiker auf dem schmalen Grad zwischen Augenzwinkern und Frotzeleien. Kann nur heißen: „The Thin Mother Song“ (unbedingt im Video zu Gemüte führen).

Video: Roland Weiß Video: Roland Weiß

Frotzeln über Umbenennung zu „Fat Father“

Das Frotzeln hat Tradition: Hatten sich Dialoge einst zwischen Otl Holz und Hemme Döser rund ums Gründungsdatum hochgeschaukelt (“ganz sicher 1972“, „nein, ganz sicher 1974“), so geht es heute um die schlechtesten Auftritte „ever“. Ganz oben steht dabei einer in Grünkraut, an dessen Ende Willi Köpf die Sticks Wolle Locher in die Hand drückte samt der Ankündigung: „Wenn das noch mal...“

Man nimmt sich ab einem bestimmtem Alter selber nicht mehr so ernst. Drummer Ebo Hösch zum Erfolgsrezept

Dass es heute noch klappt (ohne Willi, aber auch ohne Wolle als Drummer), bringt Ebo Hösch auf den Punkt: „Man nimmt sich ab einem bestimmtem Alter selber nicht mehr so ernst.“ Daher lässt sich schon mal gemeinsam über die Umbenennung zu „Fat Father“ oder über Einheitsfrisuren zum Jubiläum sinnieren.

Begrenzter Wert als Hochzeitsband

Was beides nichts wird. Schließlich ist Tradition Thin Mothers Trumpf. In den Worten von Wolle Locher: „Wir spielen fürs Publikum.“ Was einen Widerspruch dazu darstellt, bislang als Hochzeitsband noch jedes Event gecrasht zu haben - selbst bei der Party von Dieter Grupps Sohn sei man gerade mal für zwei Songs gut gewesen.

„Gemerkt, was wir aneinander haben

An Bandabenden wie diesen könnte das jedoch auch Teil der Legendenbildung sein, die niemand so charmant versteht wie die „dünne Mutter“. So sei es auch jedem Leser überlassen zu urteilen, ob diese Geschichte stimmt: In der Coronazeit habe man eine Musikschule gegründet, erzählt Dieter Grupp. Dies habe ermöglicht, dass sich sechs Personen in einem Raum treffen konnten. „Ich habe dafür sogar ein Hygienekonzept geschrieben“, ist ihm als formaler Vorgang im Gedächtnis. Wichtiger: „Das war eine einschneidende Erfahrung damals“, so Grupp, denn: „Wir haben gemerkt, was wir aneinander haben.“

Oberzell ist am Vatertag Pflicht

Was sie auf der Bühne aneinander haben, das leben sie auch 2024 gerne mit ihren Fans aus. Die erste von vielen Geburtstagspartys steigt am Samstag, 6. April, bei Kultur am Gleis 1 in Meckenbeuren.

Ist dieser Termin schon länger eingetragen, so war der Vatertag in Oberzell Gegenstand regionaler Spekulation. Der „Kratte“ hat geschlossen, was tun? Die Eckpunkte „Oberzell“ und „Vatertag“ wird es weiter geben, das gebietet die Tradition. Hinterm SVO-Sport- und Parkplatz soll die Party steigen, am Vereinsheim der heimischen Narrenzunft.

Womöglich als Beginn einer Tradition...