Es sieht spielend leicht aus, wenn Lilian Blaich an dem weißen Tuch nach oben klettert und sich dann elegant daran dreht, es um sich wickelt und sich kopfüber hineinhängt. Doch was die 17–Jährige Meckenbeurerin da praktiziert, ist ein echter Sport.

Nachdem sie einst in der Schule auf das sogenannte Vertikaltuch kam, verdient sie inzwischen nebenbei sogar Geld mit ihrem ungewöhnlichen Hobby und tritt auch bei Veranstaltungen auf. Auch auf dem Bahnhofsfest in Meckenbeuren werden ihre Künste am Sonntag zu bewundern sein.

Bei einem Kurs an der Häfler Bodenseeschule kam Lilian Blaich erstmals mit dem Vertikaltuch in Berührung. Das war in der fünften Klasse. Verschiedenste Zirkusdisziplinen standen damals auf dem Programm — „Das Vertikaltuch hat mich sofort fasziniert“, berichtet die heute 17–Jährige, die gerade die elfte Klasse an der Bodenseeschule abgeschlossen hat.

An einem speziellen Gerüst im Garten ihres Elternhauses übt Lilian Blaich ihre Choreografien am Vertikaltuch. (Foto: Linda Egger )

Nachdem ihr der Kurs in der Schule so viel Spaß machte, wünschte sie sich zu Weihnachten direkt ein eigenes Vertikaltuch. Unter dem Dach des elterlichen Hauses in Brochenzell wurde es befestigt und Lilian übte fortan auch zu Hause.

Zuhause unterm Dach trainiert

Doch die Deckenhöhe von rund 2,80 Metern war schnell ausgereizt und Lilian zog es höher hinauf. So trainierte sie zeitweise bei verschiedenen Zirkusgruppen in der Region mit, beispielsweise in Ravensburg, und besuchte in den Ferien Workshops von Tübingen über die Schweiz bis London. Schon als 13–Jährige war sie über das Niveau der Kinder– und Jugendkurse hinausgewachsen und tranierte bei den Erwachsenen mit.

Durch ihren E–Gitarren–Unterricht an der Tettnanger Musikwerkstatt ergab sich die Möglichkeit, die dortigen Räumlichkeiten mit einer Deckenhöhe von rund vier Metern ebenfalls für ihr Training zu nutzen, wenn der Raum nicht anderweitig belegt war. „Dort habe ich während Corona viel trainiert, weil zu dieser Zeit auch sämtliche Sporthallen geschlossen waren“, sagt Lilian.

Inzwischen hat sie jedoch auch die Möglichkeit, im eigenen Garten zu üben: Ein sechs Meter hohes Dreibein, das eigens von einem Schlosser angefertigt wurde, ragt dort in die Höhe. Dieses lässt sich auch auseinanderbauen und zu Auftritten mitnehmen.

Höhenangst ist fehl am Platz

Seit vergangenem Winter hat Lilian zudem auch ein Vertikaltuch in der Humpishalle, die sie bei schlechtem Wetter als Trainingsort nutzen kann. Vieles bringt sich die Schülerin inzwischen selbst mithilfe von Youtube–Videos bei.

„So stelle ich mir auch meine Choreografien zusammen“, erzählt sie. Zunächst trat sie bei Familienfesten und Geburtstagen auf, später kamen professionellere Auftritte bei Festen und anderen Anlässen dazu. Zuletzt war sie mit ihrem Vertikaltuch beim Kulturufer in Friedrichshafen.

„Es ist ein Sport für den ganzen Körper, man braucht sowohl Dehnbarkeit als auch Kraft“, beschreibt sie die Anforderungen ihres Sports. Auch Kreativität sei gefragt. Und: „Man darf keine Höhenangst haben.“ Und auch ein gewisses Verletzungsrisiko bringt die Zirkusdisziplin mit sich.

„Man verbrennt sich recht schnell“, sagt Lilian. Denn gerade bei sogenannten Fallfiguren, bei denen sie sich aus einer gewissen Höhe ins Tuch hinenfallen lässt und daran entlangrutscht, sorge die Reibung schonmal für Verbrennungen auf der Haut.

Auch ein Sturz ist schonmal passiert

Unerlässlich ist außerdem die dicke Matte, die unter dem Dreibein liegt — ebenfalls eine Sonderanfertigung und ursprünglich aus dem Stabhochsprung stammend. Einen einzigen Sturz hatte Lilian bisher, erzählt sie. Aufgrund von Wind und eines technischen Problems sei sie damals aus mehreren Metern gestürzt. „Ich hatte eine Verbrennung, war aber sonst zum Glück unverletzt“, erzählt sie.

Zwar habe der Unfall damals durchaus auch eine Zeit lang ihr Vertrauen gedämpft und sie hatte plötzlich Höhenangst. Doch mit speziellen Übungen habe sie das schnell überwinden können und inzwischen turnt sie auch wieder bedenkenlos ganz nach oben.

Ob die Artistik auch irgenwann mal ihr Beruf werden soll, da sei sie noch unschlüssig, meint die junge Sportlerin. Die Ausbildungsmöglichkeiten dafür seien in Deutschland sehr begrenzt. Vorerst soll das Vertikaltuch ihr Hobby und Nebenjob bleiben. „Nach dem Abi kann ich es dann immer noch studieren oder den Trainerschein machen“, meint sie.

Beim Bahnhofsfest tritt Lilian alias „Lilian Grace“ jeweils um 11 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr im Kultur am Gleis 1 auf sowie um 12.30 Uhr auf der Drehleiter der Feuerwehr.