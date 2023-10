Die deutsche Wirtschaft steht vor großen klimapolitischen und technologischen Herausforderungen und sei belastet durch die Energiekrise in Folge des russischen Krieges gegen die Ukraine. Der Terrorüberfall der Hamas auf Israel und seine Folgen vergrößern die geopolitischen Probleme weiter. „Kein Wunder“, heißt es im Pressetext zum Vortrag von Tanja Gönner in Liebenau, dass es bei dem Abend mit der Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) großen Gesprächsbedarf gegeben habe. Anlass bot die gemeinsame Diskussionsveranstaltung der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart und der Stiftung Liebenau.

Die wichtigste Wirtschaftslobbyistin in Berlin

Die frühere Landesministerin für Soziales, Umwelt und Verkehr ist seit fast einem Jahr erste Frau an der Spitze des BDI und damit wichtigste Wirtschaftslobbyistin in Berlin. Die 52-Jährige sprach auf Einladung des von Akademie initiierten „Netzwerk Mehrwert ‐ nachhaltige Unternehmensethik“ vor rund 60 Unternehmerinnen und Unternehmers sowie Vertretern von Wirtschaft und Kommunalpolitik.

Gleich zu Beginn betonte Gönner, wie wichtig gerade jetzt Netzwerke seien: „Jeder sollte überlegen, wie es gelingen kann, durch erfolgreiches Vernetzen die Transformation erfolgreicher zu machen. Unser Industrieland ist mehr als nur seine Großunternehmen.“ Vielmehr sei die deutsche Wirtschaft deshalb so stark geworden, weil es immer wieder gelungen sei, Wertschöpfungsnetzwerke aufzubauen.

Offen auf die Hemmnisse hinweisen

Trotz der aktuell negativen Wirtschaftszahlen wollte sie nicht von Rezession sprechen. Dass es kein Wachstum gebe, sei jedoch beunruhigend. Das Argument, „wenn es in China nicht läuft, dann läuft es bei uns auch nicht“, sei zu einfach gedacht. Denn bei den Wettbewerbern in Europa laufe die Wirtschaft durchaus wieder auf einem Level wie vor Corona. „Fakt ist, wir verlieren Weltmarktanteile, und wir müssen klar benennen, was die Hemmnisse sind“, befand Gönner. Darüber führe sie auch Gespräche mit der Bundesregierung, denn bei der Politik liege der Schlüssel zur Lösung einiger Probleme.

„Haben ein Problem am Standort Deutschland“

Den deutschen Unternehmen an sich gehe es gut, aber den Unternehmen in Deutschland gehe es nur mittelprächtig. Gönner will dafür nicht die Schuld bei der EU abladen, denn der größte Teil der Investitionen deutscher Unternehmen finde im europäischen Ausland und erst dann in den USA und China statt. „Das zeigt, dass nicht alles schlecht sein kann, was aus Brüssel kommt. Vielmehr haben wir ein Problem am Standort Deutschland“, sagte sie.

Neuer Indikator für Zustand der Wirtschaft vorgeschlagen

Die Arbeitslosenzahlen spiegelten das Problem aktuell nicht wider, da der Mangel an Arbeitskräften zu groß sei. Deshalb, so Gönner, habe sie im Bundeswirtschaftsministerium angeregt, einen Investitionsindikator zu entwickeln, anhand dessen sich der Zustand der Wirtschaft besser ablesen lasse. „Die Stimmung ist jedenfalls teils aggressiv.“

Gönners Analysen lösten eine rege Diskussion aus. Immer wieder wurde mit Beispielen aus dem Alltag das Thema Arbeitskräftemangel und bürokratische Hürden angesprochen. Ersteren möchte Gönner mit mehr Anreizen für Menschen im Rentenalter begegnen. Zudem sei die Teilzeitquote von Frauen zu hoch. Zugewanderte müssten schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden.

Gegen jede Form der Überregulierung

Ein Teilnehmer schilderte das Beispiel eines Hoteliers, der seinen Mitarbeitern günstigen Wohnraum zur Verfügung stellte, weil die Wohnungsnot und hohe Mieten für Zugewanderte große Hürden darstellten. Doch dann habe sich das Finanzamt gemeldet und dies als geldwerten Vorteil bewertet, weil der Hotelier unterhalb des Mietspiegels vermiete. Gönner bezeichnete dies als ein Beispiel, das nicht ad hoc gelöst werden könne, aber es sei wichtig, dass die Politik solche Wechselbeziehungen verstehe und sich um Lösungen bemühe. Der BDI setze sich gegen jede Form der Überregulierung ein. So unterstütze sie die Klimaziele der Bundesregierung voll und ganz, doch es reiche aus, Zielvorgaben zu machen. Wie das Ziel erreicht werde, solle den Unternehmen selbst überlassen werden.

Rot-weiße Sneakers als VfB-Bekenntnis

Trotz der wirtschaftlichen Probleme gab es gegen Ende auch Grund zum Schmunzeln. Denn Tanja Gönner (seit elf Jahren im Aufsichtsrat der Stiftung Liebenau) ist seit einem Jahr auch Mitglied im Aufsichtsrat des VfB Stuttgart. Auf die Frage von Moderatorin Barbara Thurner-Fromm, wie nachhaltig Gönner die Transformation des Bundesligisten von Dauer-Abstiegskandidaten zum „Wunder von Stuttgart“ (wie dieser Tage getitelt wird) bewerte, zeigte auf ihre rot-weißen Sneakers aus der VfB-Kollektion und mahnte, demütig zu bleiben: „Wir möchten einfach mal das Ende einer Saison ohne Zittern erreichen.“