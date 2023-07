Mit dem ersten Tag im August startet die Kooperation mit der Gemeinde als Tourist Information Meckenbeuren bei ABT am BodenSEE, der Agentur für BodenSEE Touristik im Schlehenweg 7 in Buch. Um Interessierten das Angebot näher zu bringen, wird daher am Dienstag, 1. August, zum Tag der offenen Tür eingeladen. An allen Werktagen ist von 9 bis 17 Uhr sowie samstags von 9 Uhr bis 13 Uhr geöffnet. Kostenfreie Parkplätze stehen zur Verfügung.

Der Einladung zufolge dürfen sich „Gastgeber, Gäste und Meckaner“ angesprochen fühlen, dies mit den Worten „Schauen und Staunen Sie bei einem Glas Sekt und Süßem. Erzählen Sie weiter, was wir bieten und wie Sie unter anderem — auch als Bürger von Meckenbeuren — von einer ortsansässigen Tourist Information profitieren können.“

Wer an diesem Tag verhindert ist, kann gerne an einem anderen Tag vorbeischauen, heißt es von dem Team um Margitta Abt.