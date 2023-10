Dicke Bretter sind es, bis die Digitalisierung flächendeckend Einzug hält. Das zeigt sich an den Grundschulen, beispielsweise in Meckenbeuren. Erfreulich ist, dass die Weiterführung des Medienentwicklungsplans durch Beschaffung von Tablets mit Zubehör den Gemeinderat jüngst bei nur einer Gegenstimme passierte. Sie tat dies allerdings ‐ als zweiter Schritt ‐ viereinhalb Jahre, nachdem der erste Schritt erfolgt war.

Claudius Stohr stellte als IT Leiter der Gemeindeverwaltung im Rathaussaal vor, was jetzt ansteht. Zum Angebotspreis von 120.153 Euro (im Haushalt eingestellt sind 127.500 Euro) werden 144 Tablets in die 22 Klassenzimmer der vier Grundschulen einziehen. Dafür hatten die Schulen in Brochenzell, Kehlen, Langentrog und Meckenbeuren für das Haushaltsjahr 2023 Geldmittel angemeldet ‐ und der Gemeinderat hat die Freigabe beschlossen.

Entlastung für das Rathaus

Damit kann sich Meckenbeuren an der Ausschreibung der Komm.ONE zur Beschaffung der Geräte beteiligen. Eigentlich hätte nämlich eine Ausschreibung seitens der Gemeindeverwaltung erfolgen müssen. Dann aber kam im November 2022 ein Informationsschreiben von Komm.ONE, dass sie sich an einer Ausschreibung für die Endgeräte beteilige.

Die im Sommer 2018 gegründete Komm.ONE ist eine Anstalt öffentlichen Rechts, die im Auftrag kommunaler Körperschaften tätig wird. In allen Belangen der automatisierten Datenverarbeitung entwickelt und betreibt sie unterstützende Dienstleistungen der Personalverwaltung. Dazu gehören Beratungs- und Schulungsleistungen.

Der Zuschlag erging dann im März 2023. Damit lassen sich die von Grundschulen benötigten Endgeräte samt Zubehör direkt bei Komm.ONE bzw. deren Dienstleister beschaffen.

Lesen und Schreiben ‐ am besten in der Praxis lernen

Grundsätzliche Bedenken brachte Eugen Lehle vor. Der Rat der Freien Wähler ist der Meinung, dass Grundschüler Lesen und Schreiben in der Praxis erlernen sollen. Über die Tablets sah er reine Lernprogramme ablaufen und stimmte daher gegen sie.

Anders argumentierte Sara Durski. „Zusätzlich“ zu Lesen und Schreiben komme mit den Tablets „Medienkompetenz“ hinzu, die die Kinder so für sich aufzubauen und zu entwickeln lernen.

Keine Entscheidung über Endgeräte für Schüler

Zum Kontext: Im Februar 2019 war der Ratsbeschluss gefallen, dass die vier Grundschulen einheitliche „Medientechnik im Klassenzimmer“ erhalten. Der Gemeinderat hatte sich einhellig für das „Ensemble“ Medien-Pult, Dokumentenkamera und Display mit Soundbar ausgesprochen ‐ als ersten Schritt. Im zweiten werde zu entscheiden sein, wie die Endgeräte für die Schüler aussehen, hieß es. Unter PCs, Laptops oder Tablets fiel die Wahl auf letztere ‐ im Einklang mit dem Medienentwicklungsplan, den jede Grundschule für sich erstellen sollte.

Bereits im Bildungsplan 2016 war den Grundschulen die Aufgabe mitgegeben worden, Medienbildung sinnvoll in den Unterricht zu integrieren. Im Kern: Sie soll nur einen minimalen Eingriff in die Infrastruktur bedeuten und einfach nutzbar sein, um sich sinnvoll in den Unterricht integrieren zu lassen.