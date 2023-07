Der Newcomerabend beim Häfler Kulturufer wird John Leon and Escalation aus unterschiedlichen Gründen in Erinnerung bleiben. Hatte die Meckenbeurer Band an der Musikmuschel beim Gig vor mehr als 400 Zuhörern zunächst ihren Spaß, so war es ein Ende mit Schrecken, als sich Gitarrist Fabian Preuß erheblich verletzte.

In den letzten Sekunden der letzten Zugabe

Lange schon hatten sich John Leon, Fabian Preuß und Henri Nussbaumer (erneut unterstützt von Bassist Martin Dorn) auf das Konzert beim Jugend–KULT–Ufer 2023 der Molke gefreut. Freitagabend, Superstimmung trotz verhangenem Himmel, nach „Thinking about the future“ passiert es bei den Zugaben. Als letztes Lied ist „Lie on my bed“ schon fast durch, als der 15–jährige Fabian laut aufschreit.

„Ich wollte eine Pose machen“, erzählt er zwei Tage später — „und aus irgendeinem Grund ist meine Kniescheibe raus gesprungen. Ich lag auf der Bühne“, erinnert er sich, „doch der Schock war schlimmer als die Schmerzen selbst.“ Was er für sich damit zusammen bringt, dass er eine Hüftdysplasie hat, bei der der Hüftkopf aus der Pfanne gleiten kann.

Ziel: in spätestens zwei Wochen wieder auf der Bühne

Der Auftritt ist damit abrupt zu Ende. Fabian wird mit der Krankenliege von der Bühne abtransportiert und im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, das er aber bald schon wieder verlassen kann. „Es wird besser“, sagt er am Sonntag auf die Frage nach seinem aktuellen Befinden. „Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen Ruhe brauchen, aber ich bin in spätestens zwei Wochen wieder auf der Bühne — wenn es sich nicht herausstellt, dass es etwas Schlimmeres ist.“

Olli Rack hilft aus am Waldstock–Festival

Nachgeholt werden muss auf jeden Fall das Bandcamp, das für John Leon and Escalation in der ersten Ferienwoche auf dem Programm stand. Stattfinden wird der Auftritt beim Waldstock–Festival in Gaisbeuren. In dem Ort nahe Bad Waldsee ist die Band am Samstag, 5. August, um 16.30 Uhr angesagt. An der Gitarre wird mit Olli Rack ein Freund von John Leon aushelfen.