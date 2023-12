Südumfahrung Kehlen entlastet innerorts wie erhofft

Ziemlich genau vier Jahre ist es her, dass die Südumfahrung Kehlen eröffnet wurde und die Verkehrssituation in der Ortsdurchfahrt entlasten sollte.

Jetzt hat es erstmals Zählungen und Zahlen gegeben, nachdem Arbeiten an Gleis und Brücke solche vorher nicht sinnvoll erscheinen ließen. Im Verkehrsmonitoring hat sie Wolfgang Wahl (Büro Rapp AG) jüngst im Gemeinderat vorgestellt.

Die Kernfrage: „Hat die Südumfahrung die erhoffte Entlastung gebracht?“ Und je nach Erkenntnis dazu schließt sich die Frage an: „Gibt es eine Notwendigkeit für flankierende Maßnahmen zur Verlagerung der Ströme?“

Empfinden der Anwohner ist ein anderes

Die Eröffnung der Umfahrung datiert vom Oktober 2019, doch gab es auch nach dem 20,7-Millionen-Euro schweren Neubau Rückmeldungen der Anwohner der Hirschlatter Straße, dass die Verkehrsbelastung „sehr hoch“ oder „zu hoch“ sei. Zahlen mussten her, daher wurde im Oktober 2020 das Büro Rapp mit dem Verkehrsmonitoring beauftragt.

Messungen an vier Knotenpunkten

Da jedoch erst dieser Tage wieder von „Normalbedingungen“ auszugehen war, wurde am 20. Juli 2023 (ein Donnerstag) gezählt - außerhalb von Schulferien und Veranstaltungen in der Messe.

Gemessen wurde die Zahl der Verkehrsbewegungen sowie deren Geschwindigkeit - dies an vier Einmündungen während 24 Stunden: von B30/Pestalozzistraße, Hügelstraße/Pestalozzistraße, Sammletshoferstraße/Hirschlatterstraße sowie Hirschlatterstraße in die Südumfahrung.

Insgesamt zeigte sich, dass auf der Umfahrung zwischen 6900 und 8700 Kraftfahrzeuge in 24 Stunden unterwegs waren, während in dieser Zeit zwischen 2800 und 3200 Kfz den Weg durch Kehlen nahmen. Zahlen, die sehr nahe an die Prognose aus dem Jahr 2016 herankommen.

Ermittelt wurde zudem - innerorts - die Fahrtrichtung und damit ein Ungleichgewicht: Mehr Verkehr (im Verhältnis 55 zu 45 Prozent) herrscht in Fahrtrichtung Nordwest von der B30 zur K7725.

Zu schnell durch Kehlen - allgemein belegbar?

Bei der Messung an der neuen Schussenbrücke (über eine Woche hinweg) ergab sich ein auffälliges Ergebnis, was die Geschwindigkeiten in der Pestalozzistraße angeht. Bei erlaubtem Tempo 30 waren 37 Stundenkilometer die mittlere Geschwindigkeit und hatten mit 43 km/h als Vergleichswert V85 eine hohe Überschreitungsquote. Angesichts dessen stellte Wahl die Frage: „Ist das repräsentativ für die gesamte Ortsdurchfahrt?“

Ein weiterer Wert, der so nicht erwartet wurde: Die Radverkehrsbelastung auf der Straße. Als „sehr hoch“ wird sie beschrieben, wofür 585 Räder in 24 Stunden in der Sammletshofer Straße (bei 1750 Kraftfahrzeugen) und 719 Räder in der Hirschlatter Straße stehen.

Erhoffte Entlastung ist eingetreten

In der Zusammenfassung stachen drei Aussagen hervor: Durch die neue Straße sei eine „wesentliche Entlastung der Bewohner“ erfolgt, „die Südumfahrung Kehlen funktioniert“, so Bürgermeister Georg Schellinger. Der Schwerverkehr in der Durchfahrt wird mit weniger als zwei Prozent als „sehr gering“ angegeben. Und zumindest nördlich der Schussenbrücke lässt sich eine hohe Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit konstatieren.

Einheitlich Tempo 30 für gesamte Durchfahrt

Aus letzterem resultiert eine der Empfehlungen, nämlich die 30-km/h-Beschränkung auf die gesamte Ortsdurchfahrt auszudehnen. Zudem geht das Büro auf mobile Geschwindigkeitskontrollen und Anzeigedisplays ein. Letztere zeigen laut Wahl Wirkung - allerdings nur, solange sie vor Ort sind.

Vier Einmündungen als Knotenpunkte und eine Querschnittszählung an der Schussenbrücke: Anhand der im Juli 2023 gemessenen Verkehrsströme gibt es eine Einordnung, ob die Südumfahrung Kehlen funktioniert. (Foto: gmk )

Bereits heute sei in Kehlen vielfach ein reduzierter Straßenquerschnitt zu beobachten. Weitere bauliche Maßnahmen werden daher allenfalls als punktuell machbar und wirksam eingestuft, besitzen laut Gutachten „vorläufig keine zwingende Notwendigkeit“. Sollten andere Baumaßnahmen anstehen (etwa am Kanal oder bei der Sanierung der Hirschlatter Straße) seien Synergieeffekte zu prüfen.

Nachmittags keine Stoßzeit bekannt

Nach etwaigen Stoßzeiten fragte Horst Triftshäußer (BUS). Eine solche sah Wahl „kurz am Vormittag“, hingegen gebe es keine vermutete Spitze nachmittags nach 16 Uhr.

„Wie lässt sich die Geschwindigkeit reduzieren?“ war dann (nicht zum ersten Mal) Thema. Dass der Gemeinde hier nur beim Landratsamt anregen, aber nicht entscheiden könne, gehörte für Schellinger ebenso zur Wahrheit wie der Aspekt, mittels „Smileys“ Sensibilität schaffen zu können.

Mit Abbau der Anlage verpufft der Effekt

Darauf bezog sich eine Ratssitzung später ein Antrag der BUS-Fraktion zum Haushalt 2024. Die Gemeinde soll eine Anzeige für die dauerhafte Geschwindigkeitsüberwachung in Kehlen erwerben.

Bereits jetzt besitzt Meckenbeuren solche Tafeln, die abwechselnd auf der Gemarkung angebracht werden. Ihre positive Auswirkung war unbestritten, allerdings auch der Rückfall in alte Gewohnheiten nach dem Abbau der Anlage.

Die Diskussion in Ratsreihen drehte sich dann nicht um die Anschaffung als solche oder die Kosten (1500 bis 3000 Euro), sondern um die Beschränkung und Festlegung auf eine Straße - eben in Kehlen.

„Es gibt viele nützliche Stellen in der Gemeinde“, war Karl Gälles Sicht, daher gebe es auch „aus vielen Ecken der Gemeinde“ diese Anfragen. Bei zwei Gegenstimmen erhielt der abgewandelte Antrag schließlich eine breite Mehrheit: Befürwortet wird, eine (weitere) Geschwindigkeitsanzeige anzuschaffen.