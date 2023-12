Streit in der Familie endet in U-Haft

Meckenbeuren

Streit in der Familie endet in U-Haft

Meckenbeuren / Lesedauer: 1 min

Zu einem Streit in der Familie ist die Polizei jüngst nach Buch gerufen worden. (Foto: dpa )

In einer Wohnung in Meckenbeuren-Buch: 54-Jähriger greift 19-Jährige mit einem Messer an und verletzt sie leicht.

Veröffentlicht: 13.12.2023, 16:40 Von: sz