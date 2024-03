Stiftung Liebenau verleiht Peter Brauchle das Ehrenzeichen

Der langjährige Mitarbeitervertreter Peter Brauchle hat im Rahmen seiner Verabschiedung in den Ruhestand das Ehrenzeichen der Stiftung Liebenau erhalten. Vor allem die Grundhaltung und die vorbildliche Art, mit der er sich an unterschiedlichen Stellen für die Belange von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingesetzt hat, haben den Vorstand der Stiftung Liebenau dazu bewogen, Peter Brauchle mit dem Ehrenzeichen auszuzeichnen, heißt es in einer Mitteilung der Stiftung.

„Man darf und muss unterschiedliche Meinungen haben, das gehört zum Wesen der Dienstgemeinschaft. Wir haben Sie dabei als solide und fair erlebt und vor allem Ihre menschlichen Grundwerte geschätzt, mit der Sie Ihrer Arbeit nachgegangen sind. Darin sind Sie vorbildlich gewesen und Sie haben ein Fundament für die künftige Mitarbeitervertretungsarbeit gelegt“, begründete Vorstand Berthold Broll. Bewegt von der Auszeichnung und den Standing Ovations der Gäste bedankte sich Peter Brauchle: „Ich freue mich sehr über dieses Zeichen der Anerkennung. Ich nehme es gern an und tue dies stellvertretend für all die Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich ihrer Arbeit nachgehen.“

Peter Brauchle arbeitete 42 Jahre lang in der Stiftung Liebenau. Der gelernte Heilerziehungspfleger engagierte sich seit 1995 in der Mitarbeitervertretung der heutigen Liebenau Teilhabe gGmbH. 2006 übernahm er deren Vorsitz und war von 2019 an auch Sprecher des gesellschaftsübergreifenden Mitarbeitervertretungsgremiums der Stiftung Liebenau. Die Geschäftsführerin der Liebenau Teilhabe, Elke Gundel, wählte für seine 42-jährige Dienstzeit das Bild einer „Granathochzeit“, benannt nach dem Stein, der für Ehrlichkeit, Stärke und Durchhaltevermögen stehe. „Ich habe Sie mit vollem Elan für Ihre Kolleginnen und Kollegen kämpfend erlebt, auf eine sehr lange Erfahrung zurückblickend.“

„Dein Fachwissen reichte bis in den kleinsten Winkel der AVR, der Gesetze und Kommentare. Verhandlungen mit dir waren kein Vergnügen, aber sie blieben immer bei der Sache“, so Arnold Fuchs, Brauchles Nachfolger im Vorsitz der MAV, augenzwinkernd.

Peter Brauchle machte sich auch in weiteren Gremien für Mitarbeitende stark. Er war von 2002 bis 2008 Stellvertreter von Thomas Schwendele in der Arbeitsrechtlichen Kommission. Auch als Beisitzer in der MAVO-Schlichtungsstelle in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, dem Kirchlichen Arbeitsgericht der Diözese, engagierte sich Peter Brauchle.

Für seinen Rückblick auf die vergangenen 42 Jahre wählte Peter Brauchle die Trias aus Geld, Spaß und Ehre als Maßstab für sein Fazit. „Ich blicke auf erfüllte Berufsjahre in der Stiftung Liebenau zurück, ich habe mich wohlgefühlt und tolle Menschen kennengelernt“, so Brauchle. Die Arbeit als Mitarbeitervertreter sei nicht immer einfach gewesen. „Bei der Beratung und Begleitung von Kolleginnen und Kollegen habe ich auch um existenzielle Nöte gewusst. (...) Aber unterm Strich hat es Spaß gemacht. So kann ich abschließend sagen: Es war mir eine Ehre.“