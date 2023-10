In das Interreg-Projekt „Zukunftsgrün“ ist jetzt die Stiftung Liebenau gestartet. Diese ist europaweit an rund 130 Standorten tätig und hat dementsprechend viele Gründflächen und -anlagen. Ziel ist, Lösungen für die Zukunftsfähigkeit von Siedlungsräumen zu entwickeln sowie Möglichkeiten einer klimaangepassten Flächengestaltung aufzuzeigen. Diese sollen dann in eine breite Anwendung gebracht werden, hieß es beim Pressetermin.

Die Kooperationspartner aus Wissenschaft, Naturschutz, Sozial- und Bauwesen in den der DACH-Region rund um den See wollen hier zusammenarbeiten. Pressesprecherin Susanne Droste-Gräff stellte vor: „Wir machen mit ‐ und wollen Synergien zwischen Klimaschutz, Schutz der biologischen Vielfalt und der Anpassung an die Folgen des Klimawandels schaffen.“

Teil des Nachhaltigkeitsmanagements

Philip Kling, Leiter der Stiftungsfinanzen und -verwaltung, wies darauf hin, dass man sich schon länger mit dem Thema beschäftige, auch bei der kreisweiten Initiative für naturnahe Firmengelände. Dabei gebe es insgesamt genügend Herausforderungen, sei es in Sachen Energie mit vielen Gebäuden, Wärmebelastung, Mobilität oder beim Umgang mit Wertstoffen, Abfall und Ressourcen.

„Das Projekt ist ein bedeutender Teil unseres Nachhaltigkeitsmanagements. Wir werden mit der Expertise der Projektpartner zukunftsweisende, biodiversitätsfreundliche und klimaangepasste Nutzungskonzepte für unsere Grünflächen entwickeln und erproben“, betonte Kling.

Es gibt erst einmal sechs Pilotstandorte in der Region

Daher freue man sich, dass die Bodensee-Stiftung zunächst an sechs Pilotstandorten im Bodenseekreis sowie im Kreis Ravensburg mit dabei sei. In Eriskirch, Tettnang, Schloss Liebenau, Hegenberg, Rosenharz sowie beim Berufsbildungswerk Ravensburg sollen biodiversitätsfreundliche und klimaangepasste Anlagen und Konzepte entwickelt und erprobt werden.

Hilfreich dürfte dabei das eigene Garten- und Landschafsbauunternehmen sein, das mit 60 Fachkräften tätig ist und auch Dienstleistungen anbietet. Wie GaLa-Bereichsleiter Daniel Assfalg erläuterte, sei man schon dabei, entsprechende Fortbildungsmaßnahmen durchzuführen und entsprechend den geänderten Bedingungen durch den Klimawandel „Ökosystemdienstleistungen“ bereit zu stellen. Bei der Fortbildung profitiere man auch von den Angeboten der Bodensee-Stiftung, um sich mit Beispielen und gelungenen Methoden im Umfeld kundig zu machen.

Lob seitens der Bodensee-Stiftung

Sven Schulz, Programmleiter von der Bodensee-Stiftung, wies darauf hin, dass die Stiftung Liebenau mit ihren Aktivitäten Pionierarbeit auf rund 200 Hektar Fläche leiste: „Die Stiftung ist, auch im internationalen Vergleich, ganz vorne mit dabei.“ Wichtig sei, hier die Experimentierfelder samt projektbezogenem Know-how zu nutzen.

„Zukunftsgrün“ ergebe Grundlagen für künftige Strategien und Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit, ökologische Vielfalt und Klimawandelanpassung. Dabei sei man außer mit der Stiftung Liebenau auch in den Bereichen Bauwesen, Blühbotschafterinnen und kommunale Netzwerke unterwegs.

Ein Beispiel für Flächen dieser Art gibt es bereits an der Zentrale

Als Beispiel für klimaangepasste Flächengestaltung ist direkt im Zentrum der Stiftung-Liebenau-Verwaltungsanlage schon ein Naturraum entstanden: eine Wildwiese mit verschiedenen Pflanzen, teils ausgesät, teils selbst gewachsen.

Wie ein Schild verrät, kooperiert die Stiftung schon länger mit verschiedenen Organisationen und der EU in Förderprogrammen zur naturnahen Gestaltung. Daniel Assfalg hat auf erste Fortschritte bei Beispielprojekten hingewiesen. Es bleibe immer noch die Herausforderung, im Umfeld zu klären und zu erklären: „Wie weit ist die Gesellschaft“.

„Man braucht einen langen Atem und Geduld“

Rund um die japanischen Zierkirschen auf dem Liebenau-Gelände, die man nicht entnehmen wolle, ist inzwischen statt viel Mulch und Rasen eine Wiese gewachsen. Das ist noch nicht die erstrebte Magerwiese ‐ aber hier liege man inzwischen bei zwei Mahd-Zyklen und das Mähgut werde anderweitig verwendet. So hoffe man, erläutert Assfalg, bis in zehn Jahren zur erstrebten Magerwiese zu kommen.

„Das dauert alles seine Zeit ‐ für die Biodiversität braucht man einen langen Atem und viel Geduld“, bestätigte auch Daniel Doer, Geschäftsführer des Landschaftserhaltungsverbands (LEV) Bodenseekreis, der schon seit längerem in Sachen Biodiversität und Biotopenverbünde im Bodenseekreis tätig ist.

