Stiftung Liebenau gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus

Seit vielen Jahren gedenkt die Stiftung Liebenau um den 27. Januar, dem Nationalen Gedenktag für die Opfer der Nationalsozialisten, der Menschen aus Liebenau und Rosenharz, die in den Jahren 1940/41 ermordet wurden. 501 Menschen aus Liebenau und Rosenharz wurden damals in Grafeneck und Hadamar umgebracht. Die Veranstaltung in diesem Jahr findet am Donnerstag, 25. Januar, um 15 Uhr im Kulturschuppen Gleis 1 in Meckenbeuren statt, wie die Stiftung Liebenau mitteilt.

Erfahrungen aus einer Workshopreihe „Was geht mich das an?“ im Jahr 2023 stünden im Zentrum der Veranstaltung. Die von Profis geleiteten, inklusiv gestalteten Workshops würden vielfältige Zugänge zu den Ereignissen von damals, aber auch zu aktuellen Themen wie Ausgrenzung ermöglichen. In einer Schreibwerkstatt setzten sich die Teilnehmenden sowohl mit überlieferten Einzelschicksalen als auch mit ihren eigenen Gedanken und Emotionen auseinander. Ein Podcast-Workshop bot einen audio-visuellen Zugang zum Thema und ein Foto-Workshop vermittelte fotografisches Know-how. Unter anderem wurde hier die mittlerweile weltweit veröffentlichte, in Liebenau entstandene Aufnahme eines Abtransportes nachgestellt. Exkursionen nach Grafeneck und zum Goldbacher Stollen nach Überlingen rundeten die Workshopreihe ab.

Bei der Abschlussveranstaltung am Donnerstag, 25. Januar, geben die Teilnehmenden Einblicke in die Workshops. Zu Gast werde an diesem Tag auch Kathrin Bauer von der Gedenkstätte Grafeneck sein. Sie werde im Interview über ihre Arbeit an der Gedenkstätte berichten. Musikalisch begleitet der Gitarrist Gregor Panasiuk die Veranstaltung. Der Eintritt ist frei. Die Workshopreihe wurde von Aktion Mensch unterstützt.