Steinewerfer in Meckenbeuren: Polizei ermittelt Tatverdächtige

Zur Beruhigung der Gemüter in der Schussengemeinde sollte ein Ermittlungserfolg der Polizei beitragen. In den vergangenen 14 Tagen hatte es zweimal Polizeiberichte (und weitere Vorfälle) gegeben, wonach Steinewerfer Fensterscheiben zerstört hatten - zuletzt auch an Meckenbeurens Grundschule.

Jetzt heißt es auf SZ-Nachfrage aus der Pressestelle der Polizeidirektion Ravensburg, dass mehrere Personen unter Tatverdacht stehen. Dabei soll es sich um eine Gruppe handeln, die sich aus Kindern und Jugendlichen zusammensetzt.

Wie Simon Göppert aus der Pressestelle erklärt, stehen keine Einbruchsdelikte dahinter. Vielmehr dürfte es sich um Vandalismus und Mutproben handeln, mit denen die Gruppe den Kernort, aber auch Teile Kehlens in Aufruhr versetzt hat. Zumal es offenbar mehr als die vier Vorfälle waren, die in den Polizeiberichten aufgeführt wurden.

Erstmeldung aus dem Ortsteil Kehlen

Der Reihe nach: Am Montag, 20. November, wird ein Wohnhaus im Blumenweg in Reute in den Abendstunden mit Steinen beworfen. Ein Fenster geht zu Bruch. Bereits in den vergangenen Tagen hat die Bewohnerin verdächtige Geräusche vernommen. Im Nachhinein schließt sie darauf, dass es bereits zuvor zu Steinwürfen gekommen sein könnte.

Dann Samstag, 25. November: Diesmal werden dem Polizeibericht zufolge Glasscheiben von zwei Wohngebäuden in der Graf-Zeppelin-Straße und der Boelckestraße beschädigt - beides in der Nähe des Bahnhofplatzes gelegen. Hinzu kommt, dass auch in der Schulstraße an der Albrecht-Dürer-Grundschule Fenster mit Steinen eingeworfen werden. Dies alles im Zeitraum zwischen 14 und 18.30 Uhr.

Zuordnung der Taten ist eine der Aufgaben

Da es sich um unbekannte Täter handelt, werden mögliche Zeugen, aber auch weitere Geschädigte, gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Ob der Ermittlungserfolg daraus resultiert, ist unklar. Zumal die Arbeit der Polizei und Behörden weiter geht: Göppert zufolge wird untersucht, ob es noch weitere Tatbeteiligte gab. Sicherlich wird auch zu klären sein, wer für welche Taten verantwortlich zeichnet.

Sensibel durch die dunkle Jahreszeit

Damit verbindet die Polizei einen generellen Aufruf, der für die dunkle Jahreszeit noch einmal dringlicher wird: Wer etwas Verdächtiges wahrnehme, soll umgehend die Polizei verständigen, gerne das Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541/70 10. Oder bei der Annahme, dass ein Notfall vorliegt (etwa wenn Einbrecher am Werk sind), auch über den Notruf 110.