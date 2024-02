Der RSV Seerose und der RSBO (Radsportbezirk Oberschwaben) laden am Samstag 2. März, um 16 Uhr zu einem etwas anderen Vortrag ins Küchenstudio Schöllhorn in Meckenbeuren-Brochenzell ein. Hatte im Vorjahr Tim Farin vom Radsportmagazin Tour eine Lesung bei Saikls gehalten, so soll es auch diesmal wieder ein geselliger Spätnachmittag bei freiem Eintritt sein.

Dipl.- troph. Eva Baier (Ernährungswissenschaftlerin) hält einen Vortrag über die richtige Ernährung für Sportler. Dabei dreht sich alles um Fragen wie „Wie sollte man sich ernähren, bei welchem Ziel? Wie reagiert der Körper auf bestimmte Stoffe wie Alkohol? Was sind die Wechselbeziehungen dazu?“ Und vieles mehr.

Im Anschluss können selbstverständlich auch Fragen gestellt werden. Getränke steuert ein Sponsor bei, und gesunde Köstlichkeiten zum Naschen dürfen nicht fehlen. „Und die Party kann beginnen“ hofft der Veranstalter, der um Anmeldung bittet unter [email protected] oder 0151 / 10 99 33 19.