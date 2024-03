Für die großen baulichen Veränderungen deutet sich im Ravensburger Spieleland ein Zwei-Jahres-Rhythmus an, das lässt sich aus der Pressekonferenz vor dem Saisonstart folgern.

War die Neuheit 2023 der hochgelobte und viel prämierte Memory-Dark-Ride, so spricht Geschäftsführerin Siglinde Nowack für 2025 von einem „Fahrgeschäft der Superlative“.

Spieleland startet mit neuen Attraktionen in Saison 2024 Spieleland startet mit neuen Attraktionen in Saison 2024

Nicht verschweigen muss sie, dass es auch 2024 etliche Neuheiten in dem Freizeitpark in Liebenau gibt, der erstmals mit einem Soft-Opening in seine mittlerweile 27. Saison startet.

Das hat es mit dem Soft-Opening auf sich

Die vorherige hat dem Spieleland mit 460.000 Gästen einen neuen Besucherrekord beschert (darunter 40.000 Übernachtungsgäste). Ermittelt wurde für 2023, dass 60 Prozent der Gäste aus Deutschland, 30 Prozent aus der Schweiz und acht Prozent aus Österreich kamen.

Für ihren Besuch 2024 notieren sie sich gleich zwei Öffnungstermine. Ein Soft-Opening gibt es am Wochenende 23./24. März, danach schließt der Park - wie so viele andere: um nachzujustieren, falls nötig - nochmals für drei Tage. Richtig los geht es dann ab Gründonnerstag, 28. März.

Knuddeliges Häschen hier, kluge Schildkröten dort

Von Beginn an ist Lotti Karotti im Einsatz, das Häschen aus dem gleichnamigen und meistverkauften Ravensburger Kinderspiel. Sie kommt neu als Parkmaskottchen zu Käptn Blaubär und Hein Blöd hinzu, und täglich um 15.15 Uhr lässt sich mit ihr ein Foto schießen.

Auch beim neuen Film im 3-D-Actionkino ist tierisch was los. Allerdings bringt „Turtle Vision“ zugleich eine nachdenkliche Note ins Spiel, sodass er Eltern ebenso ans Herz zu legen ist.

Freuen sich mit allen (jungen) Fußballfans über die Kooperation von FC Heidenheim und Ravensburger Spieleland: Thomas Schreitt und Siglinde Nowack. (Foto: Johannes Kienzler )

Im parkeigenen Feriendorf ziehen mit den Schwedenhäuschen Neuerungen ein, die in den Oster- und Pfingstferien ebenso auf Gäste warten wie im Sommer oder zur Zeit der Schweizer Herbstferien.

Zwei Laufrad-Größen für kleine Gäste

Hinzu kommen drei Attraktionen, die in Kooperation mit Partnern entwickelt oder erweitert wurden. So stehen auf dem Übungsparcours in der woom bike area Laufräder im Mittelpunkt und locken kleine Gäste zwischen eineinhalb und fünf Jahren. Im Presse-Talk mit Nowack sah Bernhard Schmidt als Marketingdirektor der woom GmbH ein „perfect match“ bei den Werten, die seine Firma und Ravensburger im Sinn haben, um Kinder glücklich zu machen.

Wir haben wie Ravensburger die gesellschaftliche Verantwortung im Fokus. Thomas Schreitt, Bereichsleiter Vertrieb, 1. FC Heidenheim

In die gleiche Kerbe hieb Thomas Schreitt, der Bereichsleiter Vertrieb beim 1. FC Heidenheim: „Wir haben wie Ravensburger die gesellschaftliche Verantwortung im Fokus“, nennt er als Beweggründe des Erstbundesligisten für die zunächst auf drei Jahre angelegte Partnerschaft. Dass Fußballarena und Court nun in den Farben des 1. FC Heidenheim erstrahlen, ist dabei nur ein Baustein.

Nachhaltigkeit im Großen, Nachhaltigkeit im Kleinen

Hinter der Umwandlung der Wasser- zur Energiewelt steht die langjährige Partnerschaft mit der EnBW. Von der Erweiterung der Angebote zu Wind und Solar vor Ort (unter anderem mit einem vier Meter hohen Windrad) schlugen Melina Artzoglou (Managerin Vertrieb, Strategisches Marketing) und Kelly Klepac (Sonderaufgaben) den Bogen zur Investition in regenerativen Energien, die bei EnBW von 2023 bis 2025 rund 14 Milliarden Euro ausmache.

Jagd auf Mister X ist „wahre Herausforderung“

Ein „Fahrgeschäft der Superlative“ verspricht Geschäftsführerin Siglinde Nowack im Ausblick auf 2025. Dem Spiel „Scotland Yard“ ist es nachempfunden und ersetzt ab Mitte des nächsten Jahers im Norden des Parks das „Billy Biber Alpin Rafting“. Angekündigt ist als neuer „Thrilling Ride“, bei dem sich - wie im Original -Jagd auf Mister X machen lässt. „Eine wahre Herausforderung“ fasst es Siglinde Nowack zusammen - sowohl bautechnisch als auch finanziell.

Vorverkauf für Heavysaurus läuft gut

Zuvor aber wartet am 30. Juni ein Konzert-Highlight auf junge Musikfreunde im Alter von Drei bis Elf. Mit „Heavysaurus“ ist eine der momentan angesagtesten Bands auf der Eventwiese des Spielelands zu Gast.

In 120 deutschen Städten stellt sie ihr neues Album „Pommesgabel“ vor. Vier Dinos und ein Drache, mit richtigen Instrumenten auf großer Bühne, samt Lichtspektakel, Funkenregen und Konfetti. Das hat viele Fans, wie Spieleland-Pressesprecherin Yvonne Wirth mit Blick auf den bereits angelaufenen Ticket-Vorverkauf anmerkt.

Highlights 2024: Ralph Caspers und ein Weltrekordversuch

Zudem notierenswert für 2024: 5. Mai Traktortreffen. 9. Juni Tag mit der Maus und Ralph Caspers. 30. Juni Maskottchenparade. Im Sommer: Eventreihe zu „50 Jahre Blaues Dreieck“. 17./18. August Puzzlemeisterschaft mit Weltrekordversuch. 28./29. September internationale Verkehrssicherheitstage.

Eine „Scotland Yard bwegt Rallye“ wird es als Geocaching im Sommer 2024 geben, mit Schlusspunkt am 6. Oktober im Spieleland. „Jagt Mister X mit den Öffis durch Baden-Württemberg“ ist der Auftrag.