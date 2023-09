Spenden aus Meckenbeuren haben in Guinea viel Gutes bewirkt

Seit Jahren unterstützt die „Schwäbische Zeitung“ im Zuge der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ den in Meckenbeuren ansässigen Hilfsverein Djarama. Das Spendengeld kommt den Bewohnern von Kassery, einem kleinen Dorf in einem schwer zugänglichen Gebiet im westafrikanischen Guinea zugute.

Solomon Bah, ebendort gebürtig und mit im Vorstand des Hilfsvereins, freut sich, über ermutigende Fortschritte in seiner Heimat berichten zu können. Für fünf Wochen war Solomon Bah im Frühjahr nach Kassery gereist, um sich über die Entwicklungen dort zu informieren und um weitere vom Hilfsverein angestoßene Arbeiten und Projekte zu koordinieren.

Schwerpunkte auf Wasserversorgung und Bildung

„Die Menschen dort warten auf meinen jährlichen Besuch, um mir zeigen zu können, was sich das Jahr über an Gutem entwickelt hat. Gleichzeitig ist der Besuch Zeichen enger Verbundenheit zwischen den Bürgern von Kassery und den Helfern und Spendern hier in Deutschland“, sagt Solomon Bah.

Kinder der Schule sagen Danke für die Unterstützung aus Deutschland. (Foto: Djarama )

Schwerpunkte der Arbeit des Hilfsvereins Djarama sind die Wasserversorgung für die Bevölkerung durch den Bau und Erhalt von Schöpfbrunnen. Zudem schafft der Verein Zugang zu Bildung.

So konzentriert sich der Verein derzeit auf den Bau eines weiteren Schulgebäudes sowie auf die Finanzierung einer Lehrerkraft. Aufgaben, die den Menschen in Kassery aufgrund der labilen politischen Situation und der weit verbreiteten Armut vieles abverlangen.

Verein beschäftigt Lehrer vor Ort

Umso erfreulicher, dass Solomon Bah nach seiner Reise dennoch von einer erfolgreichen Umsetzung vieler der anvisierten und von Djarama unterstützten Vorhaben berichten kann. Gute Fortschritte seien im Bereich Bildung zu verzeichnen. Baulich musste zunächst das bestehende Schulgebäude durch eine Mauer von der dicht vorbeiführenden Straße abgeschirmt werden.

Nachdem diese fertiggestellt war, ging es an das Fundament für das geplante zweite Schulgebäude. Mit 112 Schülerinnen und Schülern ist die Bildungseinrichtung derzeit voll belegt. Von staatlicher Seite arbeiten zwei Lehrer an der Schule, ein dritter wird inzwischen vom Hilfsverein angestellt und bezahlt.

Auch hier ein positives Fazit von Solomon Bah: „Der Schulbetrieb läuft gut, der von uns bezahlte Lehrer ist sehr engagiert und übernimmt viel Verantwortung zum Erhalt unserer Bildungseinrichtung. Es ist schön zu sehen, mit welcher Freude er die Kinder zu motivieren versucht“.

Noch immer gibt es Schwierigkeiten

Die Investitionen in das Bildungswesen indes sind nachhaltig angesetzt und enden nicht am Dorfrand. Für inzwischen 16 bedürftige Kinder und Jugendliche, die in der gut 250 Kilometer entfernten Hauptstadt Conakry zur weiterführenden Schule gehen und Schulgeld bezahlen müssen, hilft der Verein mit Stipendien.

Zudem gibt es Nothilfen für Familien, die sich aufgrund von Teuerung und Lebensmittelknappheit nicht mehr über Wasser halten können. Die allgemeine und politische Lage in seinem Heimatland Guinea bezeichnet Solomon Bah in seinem Reisebericht als instabil. Das Land werde von einer Militärregierung regiert, angekündigte und versprochene baldige demokratische Neuwahlen stünden aus.

Eine unverändert schlechte Infrastruktur sowie Teuerungen in allen Lebensbereichen würden den Alltag erschweren. So hoffen Anke und Solomon Bah im Namen des Djarama–Vorstandes auch weiterhin auf Unterstützung seitens der Vereinsmitglieder und der Menschen in Deutschland.