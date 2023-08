Sommerparty mit der bayrischen Bläserbande

Für Konzertveranstalter sind diese Jungs eine ganz sichere Bank: Wer eine Band will, die Partystimmung garantiert, kommt an LaBrassBanda nicht vorbei. Schon seit ihrer Gründung im Jahr 2007 lassen die acht Oberbayern aus Übersee am Chiemsee bei ihren Livekonzerte ihr Publikum hüpfen, tanzen und schwitzen. Das war an diesem heißen Sommerabend im vollen Meckenbeurer Festzelt am Freitag nicht anders. Nicht nur das Bier, sondern auch der Schweiß floss hier in Strömen, als die acht Musiker zu ihrem zweistündigen musikalischen Ritt durch ihre Historie ansetzten.

Fättes Blech heizen ein

Der Partyboden war ohnehin schon gut vorbereitet, denn zuvor heizten die Lokalmatadoren von Fättes Blech die Stimmung mit hiphoppigen Bläsersongs an. Und so hatten Frontmann Stefan Dettl und seine Musiker dann leichtes Spiel, die Laune und die Körpertemperatur der Zuschauer noch nach oben zu schrauben. Ohnehin waren LaBrassBanda eine gute Wahl zum Einstieg in das Bezirksmusikfest des MV Meckenbeuren, der heuer 100 Jahre alt geworden ist. Zeigte die Bläserbande doch gleich von Anfang an, wo der Blasmusik–Hammer hängt.

In rasend schnellem Tempo pusteten sich die Musiker durch Bandhits wie „Autobahn“, „Bauersbua“ oder „Kaffee vs. Bier“. Dabei hatte jeder Musiker die Gelegenheit, seine musikalischen Fähigkeiten in kurzen Soloparts unter Beweis zu stellen. Besonders Neuzugang Stefan Huber an der Tuba präsentierte sich als wahre Wunderlunge und beeindruckte durch wieselflinke Läufe auf seinem Instrument. „Ich kenne niemand, der so eine gute Reggae–Tuba spielt“, sagte Stefan Dettl. Das war nur die halbe Wahrheit, denn auch in anderen Stilen wie Pogo, Ska und Dancehall zeigten sich Huber und die anderen Jungs sattelfest. Selbst Techno kam LaBrassBanda locker über die Lippen, was die Band mit ihrer originellen Version des Daft–Punk–Klassikers „Around The World“ unter Beweis stellten.

Bläserhits barfuß und in der Lederhose

Doch so unterschiedlich die musikalischen Stile auch sein mögen — sie alle bekommen den typischen LaBrassBanda–Stempel aufgedrückt, was das Konzert zu einer homogenen Einheit machte. Das kam bei den Zuhörern bestens an, die Fans feierten jeden Song frenetisch und tanzten ausgelassen zu allem, was von der Bühne kam. Dort präsentierten sich die Musiker stilecht: barfuß und in der kurzen Krachledernen. Sänger und Trompeter Stefan Dettl zeigte sich darüber hinaus als gut gelaunter Entertainer, der in seinen Ansagen auch nicht vergaß, allen ehrenamtlichen Helfern zu danken und die Musiker von Fättes Blech zu würdigen. Diese kamen am Ende noch einmal auf die Bühne und jammten mit der bayrischen Bläserbande im Verbund. Das steigerte das Begeisterungslevel im Publikum noch einmal — hier feierten Jung und Alt, Musiker und Veranstalter friedlich miteinander einen Partyabend, der kaum schöner hätte sein können.