Erst ein Paukenschlag und dann Stille: Wie passt das in puncto „Solarpark(s) in Meckenbeuren“ zusammen? Zumindest für Verwaltung und Antragsteller kam es überraschend, als der Gemeinderat die Pläne für eine solche Umnutzung in Ottmarsreute (nahe Liebenau) stoppte. Drei Monate später ist es ruhig um das Thema, das im Bodenseekreis allgemein noch in den „Kinderschuhen“ steckt. Grund für die SZ nachzufragen und den momentanen Stand unter neun Aspekten aufzurollen.

Vorgeschichte: Landwirt Andreas Blaser will nahe Ottmarsreute - hin in Richtung Spieleland - eine 5,87 Hektar große Teilfläche für eine Freiflächenphotovoltaikanlage nutzen, bei der 2,84 Hektar für die Module vorgesehen sind. Bereits 2021 habe es einen Scopingtermin mit Bürgermeisterin Elisabeth Kugel und Vertretern des Landratsamts gegeben, der Mut machte — das erzählen Blaser und sein Berater Gabriel Frittrang im Gespräch mit der SZ. Scoping meint ein Vorverfahren in einem Planungsprozess, bevor ein Antrag gestellt wird.

Ein verdutzter Bürgermeister

Verfahren: Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan ist das richtige Mittel. Ihn soll - so der Verwaltungsvorschlag - der Gemeinderat im Mai auf den Weg bringen, nachdem die Darstellung als Sonderbaufläche „PV–Anlage Ottmarsreute“ in der Beratung des Flächennutzungsplans gutgeheißen worden war.

Ausgang: Dass der Bürgermeister „günstige planerische Voraussetzungen“ sieht, kommt ebenso zur Sprache, wie der Kontakt des Antragstellers zum Regionalwerk und dass Ravensburger Spieleland sowie Stiftung Liebenau mögliche Abnehmer von Energie sein könnten. Die Stimmung im Gremium ist aber vornehmlich ablehnend. Das Argument: In Meckenbeuren gebe es an die 1300 Hektar landwirtschaftliche Flächen, die nach dem Gleichheitsgrundsatz behandelt werden sollten und nicht nach dem „Windhund–Prinzip“.

Eine Investition in mehrfacher Millionen–Höhe

Zudem sollte zwischen aufgeständerter Agri–Photovoltaik (mit einer Doppelnutzung durch Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte plus die Solarstromproduktion) und den Freiflächenanlagen abgewogen werden. Eine Entscheidung soll erst im Zuge der FNP–Fortschreibung fallen. Angesichts dieser Stimmungslage verzichtete Schellinger auf eine Abstimmung.

Der Standort Ottmarsreute stört niemanden. Gabriel Frittrang

Antragsteller war Andreas Blaser. Der Landwirt aus Senglingen weiß um das unternehmerische Risiko, dürfte sich doch der Kostenfaktor — bei sechs Hektar Fläche — auf ein Invest von fünf bis sechs Millionen Euro belaufen. Trotz der derzeit nicht günstigen wirtschaftlichen Bedingungen will Blaser dies in Kauf nehmen, „um mich breiter aufzustellen“.

„Regionale Energieschöpfung statt Strom–Autobahnen“

Fachliche Unterstützung hat er sich mit Gabriel Frittrang aus Ravensburg ins Boot geholt. Dessen Motto heißt „regionale Energieschöpfung statt Strom–Autobahnen“, und im Gespräch mit der SZ verhehlt der Key Account Manager der „Solmotion Project GmbH“ seine Enttäuschung über den unverhofften Meckenbeurer Entschluss nicht. „Konsterniert“ sei er aus der Sitzung herausgegangen, zumal es im Vorfeld besagte „positive Signale“ gegeben habe.

Stoßen Blasers Projekte auf Ablehnung?

„Der Standort Ottmarsreute stört niemanden“, so Gabriel Frittrang, der das Empfinden hat, dass Andreas Blasers’ Projekte verbreiteten Schwierigkeiten ausgesetzt sind - etwa wenn bezweifelt werde, dass die betreffende Fläche eine Frostlage darstellt und für den Obstbau „total ungeeignet“ (Blaser) sei. Wobei Frittrang weiß: „Ich bin Partei“, denn mit Solomon bietet er Landwirten bei Neuanlagen ein „partnerschaftliches Gesamtpaket von der Genehmigung bis zur Fertigstellung“ an, das dem Konzept der sinnvollen und effizienten Nutzung von Sonnenenergie entspricht.

Landwirte machen sich Gedanken - und Sorgen

Generell ist seine Sorge: „Verfahren dürfen nicht Jahre dauern.“ Verständnis hat er für die Landwirte, die sich - wie Andreas Blaser - breiter aufstellen wollen. Blaser selbst spürt eine schwindende Akzeptanz in der Bevölkerung, was die Leistung der Landwirte angeht - und sorgt sich daher um die Nachfolge auf den Obstbauern–Höfen.

Fortgang seit Mai: Die Gemeinde hat eine Potenzialanalyse für alle Formen von PV–Anlagen in Auftrag gegeben. Grundsätzlich kann Meckenbeuren eine Potenzialfläche von 6,4 ha ins Auge fassen. Was mit Vorgaben aus Stuttgart zusammenhängt: Ziel der Landesregierung ist es, zwei Prozent einer Gemeindefläche für regenerative Energien zu nutzen. In Oberteuringen soll die komplette Fläche den PV–Anlagen zugeschlagen werden. Meckenbeuren muss noch bekunden, ob man - neben Solarenergie - in Wasser, Wind oder Biomasse Potenzial sieht.

Bei dem einen Interessenten bleibt es nicht

Und konkret? Neben der Potenzialanalyse, in die Fachbüros involviert sind, ist in Meckenbeuren auch der Entwurf des Flächennutzungsplans „in der Mache“. Der Stand: „Aktuell werden in den Entwurf die Rückmeldung aus der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange eingearbeitet. Das wird noch den ganzen Sommer dauern“, heißt es aus dem Rathaus. Etwa für Oktober seien die Abwägung und Vorstellung des FNP–Entwurfs vorgesehen, was mit der öffentlichen Auslegung im Gemeinderat einhergeht. Mit der Folge: Das Thema Solarpark wird im Zuge der FNP–Fortschreibung im Gremium weiter diskutiert.

Oberteuringen - ein Beispiel?

Bei Pressereferentin Lisa Heinemann hatte sich die SZ auch wegen weiterer konkreter Anfragen erkundigt. Die Auskunft: „Es gibt weitere Interessenten für Freiflächen–PV; dies wird dann auch im Herbst im Gemeinderat weiter diskutiert.“

Und andere Gemeinden? Für Oberteuringen ist die Marschroute bekannt. Ende April legte sich der Gemeinderat nach Monaten der Vorarbeit (in nichtöffentlichen Beratungen und einer Klausurtagung) auf Leitlinien und einen Kriterienkatalog fest. Bis 8. September müssen Anträge bei der Gemeinde gestellt werden.

Bewegung auf Bundesebene

Rechtlicher Rahmen: Die Hoffnung von Landwirten und Kommunen ist, dass sich auf der Genehmigungsseite für PV–Anlagen etwas tut. Der aktuelle Rechtsrahmen hemme den Ausbau, heißt es. Da Photovoltaik nicht zu den im Außenbereich privilegierten Anlagen zählt, ist für eine Baugenehmigung ein Bebauungsplan notwendig.

Was Zeit und Geld kostet. Für Landwirte mit Sonderkulturen auf kleineren Flächen sei dies abschreckend und kaum wirtschaftlich, ist die verbreitete Sicht. Beschlossen hat das Bundeskabinett, dass es eine zusätzliche Privilegierung für Agri–PV–Anlagen auf einer Fläche bis maximal 2,5 Hektar geben soll. Dann soll ein Bauantrag ausreichen, wenn sie in einem räumlich–funktionalen Zusammenhang mit einem land– oder forstwirtschaftlichen Betrieb steht.