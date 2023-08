Die Meckenbeurer lassen sich die Stimmung nicht verderben: Das 41. Bahnhofsfest hat am Sonntag trotz Dauerregen und Temperaturen von gerade mal 15 Grad etliche Besucher aus dem Ort und der Umgegend angelockt.

Die Rekordzahlen vom Vorjahr, als das Heimat– und Straßenfestes sein rundes Jubiläum gefeiert hatte, wurden bei diesen widrigen Wetterverhältnissen natürlich nicht erreicht. Aber ganz egal ob Sportvereine, Schützenvereine, Narrenzünfte, Musikvereine oder Feuerwehr und DLRG: Die 22 Stände und Angebote fanden guten Zuspruch.

Das Fest startete mit einem Gottesdienst, der allerdings wetterbedingt in der evangelischen Pauluskirche stattfand. Diejenigen, die zum Kinderflohmarkt kamen, hatten angesichts der wenigen Stände nur ein sehr beschränktes Angebot. Enttäuscht wurden auch die Kinder, die sich auf das Minibähnle gefreut hatten — und dann feststellen mussten, dass es gar nicht aufgebaut worden war. Doch die meisten nahmen es pragmatisch.

Lilian Grace fasziniert in der Luft

„Dann gehen wir halt weiter zum Ponyreiten“ war der logische Schluss des Enkels, der mit seiner Oma unterwegs war. Unter der „Eselbrücke“ ging es dann munter zu, mit Pferden, Ponys und vielen begeisterten Kindern.

Begeisterung war auch angesagt bei den Shows von Lilian Grace, die mehrere gut besuchte Vorstellungen im Saal der Kultur am Gleis 1 gab. Grace machte ihrem Namen alle Ehre: Sie faszinierte mit Eleganz und Akrobatik am Tuch.

Musikvereine machen Stimmung

Auch die Musikvereine sorgten für Stimmung: Sie begeisterten mit traditionellen Stücken bis hin zu 80er– und 90er–Medleys, die das Publikum überdacht und mit entsprechender Bewirtung genießen konnte. Dabei waren der Musikverein Meckenbeuren sowie die Musikvereine Kehlen und Brochenzell.

Anmutige Akrobatik in luftiger Höhe: Lilian Grace (Foto: oej )

Die Stimmung ist trotz des Regenwetters bestens. (Foto: oej )

Zum Empfang der Geißbock–Familie am Gleis 1 haben sich zahlreiche Honoratioren, darunter Bürgermeister Georg Schellinger sowie viele Gemeinderäte, versammelt. In seiner Begrüßungsrede auf dem Podium mit der von Gabriele Pfeiffer angeführten Geißbock–Familie, brachte es Schultes Schellinger auf den Punkt: „Meckenbeuren kann sowohl bei Hitze, wie am letzten Wochenende, als auch bei Regen, wie heute, bestens feiern.“

Bei diesen Liedern singen alle mit

Dann sangen alle gemeinsam die beiden Regionalhymnen„Auf de Schwäb‘sche Eisebahne“ und die „Fischerin vom Bodensee“.

Kulinarisch war für alle Besucher etwas dabei. Am Stand des Musikverein Brochenzell konnten beispielsweise Fleisch– und Grillfreunde beeindruckende 25 Kasseler Rippstücke verzehren, die am offenen Feuer aufgestellt seit 7 Uhr vorbereitet wurden. „So kommen wir auf die richtige Kerntemperatur“, beschrieb Marius Winghart die Grill–Prozedur, die er zusammen mit Michael Amann durchgeführt hat. Trotz der Wetteraussichten werde da wohl nichts übrigbleiben, so ihre Prognose.

Auch für Liebhaber von Kässpätzle, Schwabenburger, Pizza und Pasta oder der traditionellen Bratwurst war an den verschiedenen Food–Trucks und Vereinsständen gesorgt. Genügend Angebote gab es freilich auch für die Freunde von Most–, Wein– oder Bier.

Originelles Straßentheater

„Frühschoppen geht immer, und später geht’s weiter“, so der Tenor beim Heimat– und Familienfest. Schließlich waren genug Schutzzelte und Dächer aufgebaut. Ein wenig schleppend sei es mit dem Kinderquiz angelaufen, war von den Veranstaltern zu erfahren. Das sah vor, dass Kinder bis zwölf Jahren sich bei zwölf Meckenbeurer Vereinen einen Stempel abholen — und dann Preise bekommen.

Gut besucht waren die verschiedenen Vorstellungen des Straßentheaters der Laienspielguppe in einem Hof in Bahnhofsnähe. Die stündlichen Vorstellungen hatten originelle Titel, wie „Hänsel und Gretel beim Anwalt“, „Frisch von der Polizeischule“ oder „Das Tonnenfieber“, das die Jugendgruppe aufführte.

Lisa Heinemann, Pressesprecherin der Gemeinde, meinte, man könne insgesamt sehr zufrieden sein mit Stimmung und Resonanz.