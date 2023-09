Vielerorts sind sie in den Kommunen seit der Sommerpause für Sorgenfalten gut. Jene Baugebiete, die unter dem Vorbehalt des Paragraf 13b Baugesetzbuch stehen ‐ und wie es mit ihnen nach dem Urteil des aus Bundesverwaltungsgerichts weitergeht, das den Passus Mitte Juli für rechtswidrig erklärt hat.

Auch in Meckenbeuren sind zwei Vorhaben betroffen, wie Bürgermeister Georg Schellinger in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats nicht verhehlte. Eine Nachjustierung, mit der unter anderem auf den Umweltbericht bestanden wird, tangiert in der Schussengemeinde die vorhabenbezogenen Bebauungspläne für Mittelesch in Kehlen und Reute, südlich Moosstraße.

Änderung des Flächennutzungsplans ‐ braucht es sie?

Die große Frage dahinter, ob eine Änderung des Flächennutzungsplans nötig wird, blieb in der Sitzung noch unbeantwortet. Jetzt sagt Bauamtsleiter Elmar Skurka auf SZ-Anfrage: „Die Auswirkungen auf den Flächennutzungsplan sind in Meckenbeuren gering.

Südlich der Hirschlatter Straße zu finden, ist der Geltungsbereich des Bebauungsplans Mittelesch (rot: Gemeindehaus und Kirche St. Verena). Er ist einer von zwei Bebauungsplänen, die in Meckenbeuren eine Umplanung benötigen, da der Paragraf 13b doch nicht angewandt werden kann. (Foto: gmk )

Im 13b-Verfahren war es zwar möglich, einen Bebauungsplan aufzustellen, bevor der Flächennutzungsplan geändert oder fortgeschrieben ist, aber im Anschluss war auch immer eine Berichtigung des Flächennutzungsplans notwendig.“

Flächenbilanz im FNP berücksichtigt Mittelesch und Reute

Insofern habe die Gemeinde „für beide Bebauungsplanverfahren, die wir nach Paragraf 13b BauGB begonnen hatten, auch entsprechende Darstellungen im Fortschreibungsentwurf im Flächennutzungsplan. Auch in der Flächenbilanz waren und sind beide Flächen berücksichtigt.“

Frühzeitige Beteiligung ist nun vorgeschrieben

Andere Verfahren und Beschlüsse müssen jedoch nachgeholt werden: „Der Umweltbericht und die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung“ seien die wesentlichen Themen, die im Regelverfahren hinzukommen, erläutert Skurka. Und: „Zusätzlich ist eine weitere Beteiligungsstufe und die vorgenannte Darstellung im Flächennutzungsplan notwendig.“

Erstere bezieht sich auf die sogenannte „frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden“. Allerdings hatte das Rathaus in Buch solches in beiden Verfahren eh vorgesehen, „um möglichst früh möglichst viele Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit und von den betroffenen Behörden zu bekommen“.

Zusätzliche Aufgaben verursachen Kosten

Daher teilen Bauamtsleiter wie Bürgermeister mit: „Da es sich bei beiden Verfahren um Bebauungspläne im Rahmen der baulandpolitischen Grundsätze handelt, die auf Antrag eines Vorhabenträgers eingeleitet wurden, warten wir im Moment lediglich auf die Rückmeldungen der Vorhabenträger, dass wir im Regelverfahren fortfahren sollen“.

Diese Seite würde gerade die Auswirkungen der zusätzlichen Aufgaben prüfen ‐ dazu zählen Umweltbericht mit Eingriffs- /Ausgleichsbilanzierung und Erwerb/Herstellung von Ausgleichsflächen/Ökopunkten).

Beschleunigtes Verfahren war sechs Jahre lang gang und gäbe

Im Fazit: Seit 2017 hatte die Gesetzeslage rund um den Paragraf 13b Baugebiete im beschleunigten Verfahren und damit einen Bauboom ermöglicht. Da das verkürzte Vorgehen (ohne Umweltprüfung) nach höchstrichterlichem Urteil in Leipzig als nicht konform mit EU-Recht eingestuft wurde, braucht es neue Aufstellungsbeschlüsse im Regelverfahren.

In Meckenbeuren ist es von Vorteil, dass sich Mittelesch und Reute noch im frühen Stadium der Vorentwurfsplanung befinden, daher müssen „nur“ die Aufstellungsbeschlüsse wiederholt werden. Zudem könnten die bereits geleisteten Vorarbeiten für die reguläre Bauleitplanung weiterverwendet werden. Allerdings entstehen sicher Mehrkosten dadurch, dass Umweltprüfung und Ausgleichsflächen als zwingend dazukommen.

Ergangen war das BVwG-Urteil, nachdem der BUND gegen ein 13b-Vorhaben auf einer Streuobstwiese in Gaiberg (Rhein-Neckar-Kreis) eine Normenkontrollklage angestrengt hatte.