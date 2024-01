Als Hans-Dieter Buchmüller nach einer Silvesterfeier an seinem Haus in der Sonnenstraße in Meckenbeuren-Reute ankommt, ist die Feuerwehr schon vor Ort. Flammen schlagen rund um den Schornstein aus dem lichterloh brennenden Dachstuhl. Die Einsatzkräfte können den Brand zwar schnell löschen, aber das Gebäude ist erst einmal unbewohnbar.

Als ich von Tettnang den Berg herunterkam, habe ich den Qualm schon von weitem gesehen und wusste gleich, dass das bei uns in der Nähe ist, Hans-Dieter Buchmüller

erzählt Hans-Dieter Buchmüller. Seine Frau Michaela war an diesem Abend daheimgeblieben und noch vor der Jahreswende zu Bett gegangen. Sie wird durch das Eintreffen der Feuerwehr geweckt.

Feuerwehr holt Frau aus dem Haus

„Komm schnell raus, dein Haus brennt, haben mir die Feuerwehrleute zugerufen. Ich habe es im ersten Moment gar nicht glauben können“, erinnert sie sich am nächsten Tag. Zum Glück bleiben Hans-Dieter Buchmüller und seine Frau unverletzt.

Im Dachfenster auf der Firstseite klafft ein Loch. Zur Brandursache ermittelt die Polizei. (Foto: Karin Schütrumpf )

Während in Meckenbeuren noch die letzten Silvesterraketen in die Luft schießen, rollen aus Kehlen und Meckenbeuren die Feuerwehrfahrzeuge an. Mit dem Stichwort „Feuer 2 Dachstuhlbrand“ machen sich nach dem Alarm um 0.48 Uhr zuerst Einsatzkräfte aus Kehlen und die Drehleiter aus Meckenbeuren auf den Weg in die Sonnenstraße.

Offene Dachstuhlbrände besonders gefährlich

Als Erster ist Kommandant Stefan Aman vor Ort, bestätigt einen offenen Dachstuhlbrand und alarmiert schon um 0.54 Uhr weitere Einsatzkräfte von allen drei Standorten in Meckenbeuren. „Wenn es ein offener Dachstuhlbrand ist, sind die Löscharbeiten deutlich intensiver und die Gefahr einer Brandausbreitung zu benachbarten Gebäuden ist groß“, erklärt Feuerwehrsprecher Kai Amrein diesen Schritt.

Insgesamt ist schließlich ein Großaufgebot von rund 95 Einsatzkräften sowie 22 Fahrzeugen von den Feuerwehren aus Meckenbeuren, Tettnang und Markdorf, dem Rettungsdienst und der Polizei vor Ort.

„Der Brand wurde mit Hilfe von zwei Wenderohren der Drehleitern aus Meckenbeuren und Tettnang sowie einem C-Rohr im Außenangriff gelöscht“, schildert Kai Amrein. Rund 35 Minuten nach Alarmierung war - so Amrein - der Brand unter Kontrolle. Nachlöscharbeiten erledigte ein Löschtrupp von innen.

Kein Strom, keine Heizung, Folgeschäden

Entsetzt blicken die Eheleute am Neujahrstag auf ihr arg in Mitleidenschaft gezogenes Haus. Im Dach klafft rund um den Kamin ein großes Loch, dass die Feuerwehr Meckenbeuren noch ganz früh am Neujahrsmorgen von der Drehleiter aus mit Planen und Latten provisorisch abgedichtet hat. Für die Helfer endet der Einsatz erst um Viertel nach 5 Uhr.

Das Haus ist vorerst unbewohnbar. „Das Löschwasser sickert nach unten. Der Strom ist abgestellt, deshalb gibt es auch keine Heizung,“ erzählt Buchmüller von den Folgeschäden. Am Neujahrstag sind die Fenster im ersten Stock weit zum Lüften geöffnet. Fenster im Dachgeschoss sind zerbrochen.

Warten auf den Gutachter

Große Anteilnahme zeigten am Neujahrsmorgen die Nachbarn in der Sonnenstraße. Schon in der Nacht sind Hans-Dieter und Michaela Buchmüller bei Nachbarn untergekommen.

„Mir sind jetzt erst einmal die Hände gebunden, „ sagt Hans-Dieter Buchmüller. Bevor der Gutachter von der Versicherung da war, kann das Ehepaar nicht mal mit den Aufräumungsarbeiten beginnen. Immerhin war bereits am Dienstag ein Versicherungsmitarbeiter vor Ort, um den Schaden aufzunehmen.

Extra-Lage Folie gegen die Witterung

Eine Zimmerei packte den ganzen Dachstuhl noch einmal in Folie, um weiteren Schaden durch Wind und Wetter zu verhindern. Weil das Haus in der Sonnenstraße noch mit einer Oberleitung mit Strom versorgt wird, musste dazu auch in Häusern in der Ziegelstraße noch einmal kurz der Strom abgestellt werden.

Brandursache ist noch unklar

Die Brandursache ist noch unklar. Ob in der Silvesternacht vielleicht ein Feuerwerkskörper hineingeflogen ist, oder ob der Brand eine ganz andere Ursache hatte, muss die Polizei ermitteln. „Das müssen sie polizeilichen Ermittlungen klären“, sagt auch Buchmüller.

Bis die Brandursache feststeht, kann es im Einzelfall Tage oder Wochen dauern, sagt Polizeisprecher Oliver Weißflog am Dienstag. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden auf etwa 200.000 Euro.