„SMW Factory Airport“ - diese drei Worte weisen den Weg. Denn hin zum Flughafen wird sich die Firma SMW erweitern. Das Meckenbeurer Traditionsunternehmen (seit 1975 in der Wiesentalstraße) führt in dem 25-Millionen-Euro schweren Neubau seine Geschäftsfelder Spanntechnik und Electronics im Fabrikbereich an einem Standort zusammen.

Bisher sind beide links und rechts der Wiesentalstraße zuhause - und sollen es auch bleiben, wie Geschäftsführer Eckhard Maurer im Pressegespräch erläutert. Der Fokus gilt gleichwohl der Neuansiedlung im Gewerbegebiet am Flughafen - und zwar im ersten Abschnitt als nördlicher Nachbar zur Autowerkstätte Ludescher.

Am Limit in der Wiesentalstraße

Hatte SMW dort zunächst eine 8000 Quadratmeter große Fläche erworben, so ließen sich noch einmal 3000 qm hinzufügen. Möglich wird damit ein Neubau, der Maurer vom nächsten Meilenstein sprechen lässt, nachdem erst vor einem Jahr SMW-electronics die Räume gegenüber dem Stammsitz bezogen hatte.

In der Wiesentalstraße „sind wir am Limit“, bekennt Maurer, der sowohl geschäftsführender Gesellschafter bei SMW-electronics als auch Geschäftsführer von SMW-Autoblok ist.

Neu: Spanntechnik und Electronics in einem Gebäude

„Wir können hier nicht weiter wachsen“, verdeutlicht Maurer für Büro, Produktion und Lager die Notwendigkeit der neuen Fabrik. Mit ihr lasse sich die Expansion sowohl bei der Spanntechnik als auch bei Electronics gezielt voranbringen.

Und: Beider Mix in einem Gebäude ist das Neue - etwa bei den Greifern für die Robotik, deren Produktion ebenfalls im Neubau möglich sein wird und die auf berührungslose Signalübertragung setzen.

Arbeitsplätze für bis zu 110 Personen entstehen in diesem Gebäude im Gewerbegebiet Flughafen, mit dem SMW den nächsten Schritt geht. (Foto: smw )

Der „Nerv der Zeit“ werde mit der Digitalisierung der Spanntechnik getroffen. So hatte Maurer den jetzt anstehenden Schritt schon vor einem Jahr angedeutet - nur schien das damals Zukunftsmusik. „Durch die Kombination der Spanntechnik von SMW-Autoblok mit den Produkten und Technologien von SMW-electronics sind neue digitalisierte industrielle Prozesse realisierbar“, hatte er da erklärt. Ein Jahr später liegt die Hülle dafür planerisch vor - dies im gewohnten SMW-Stil mit viel Transparenz dank großer Fensterflächen.

Freude über „gute Gesamtentwicklung“

„Wir haben uns die Sache sehr lange und gründlich überlegt“, schildert Eckhard Maurer die Hintergründe eines Projekts, das in diesen Ausmaßen in heutiger rezessiver Phase einen Kontrapunkt setzt. Was zugleich Rückschluss gibt, dass sich der Weltmarktführer im Bereich Spanntechnik auch in schwierigem wirtschaftlichem Umfeld zu behaupten weiß. „Wir haben eine gute Gesamtentwicklung“, umreißt Eckhard Maurer den Geschäftsgang bei SMW.

110 Personen sollen Arbeit finden

Verbleibt die Entwicklungsabteilung in der Wiesentalstraße, so sind in der neuen Fabrik die Bereiche Spanntechnik, Automation und Electronics vereint. Arbeitsplätze für bis zu 110 Personen sollen es bei Volllast sein, und schon das Gebäude lässt Maurer schwärmen. Die Fläche für die Halle wird auf 4600, jene für das Büro auf 1700 Quadratmeter beziffert. Geschaffen werde eine „interessante Arbeitsumgebung“, mit der die jetzt schon bestehende „tolle Truppe junger Leute“ noch erweitert werden soll.

Der Zeitplan sieht vor, dass dieser Tage der Bauantrag eingereicht wird. Die Zustimmung aus Gemeinde und Landkreis vorausgesetzt könnte die Baugenehmigung etwa im Mai vorliegen und im Juni Baubeginn sein. Dann wäre an eine Fertigstellung der Gebäude im Herbst 2025 zu denken und an deren operative Inbetriebnahme gegen Jahresende 2025.

Geothermie, Wärmepumpe, Photovoltaik sind angesagt

Dann soll höchste Flexibilität in der Produktion möglich sein, denn „wir bauen stützenlos“, sagt Maurer. „High End“, höchste Standards also werden auch energetisch und klimatechnisch angepeilt - nahe an der CO2-Neutralität. Geothermie und Wärmepumpe werden gespeist aus 50 Sonden unterm Gebäude, die bis in 65 Meter Tiefe reichen. Auch der Strombedarf lasse sich (fast) vollständig aus der auf dem Dach installierten Photovoltaik (580 kWp) decken.

Gesucht: „neue Märkte, neue Freunde“

Die Produktion, der innerbetriebliche Materialtransport und das Lagersystem sollen hochgradig automatisiert erfolgen. So ist auf den neuen Produktionsflächen eine wesentlich höhere Stückzahl erreichbar. „Wir finden neue Märkte und brauchen neue Freunde“, ist denn auch Maurers Maxime. Die Freunde respektive Kunden können unter anderem aus den Branchen Raumfahrt, Robotik, Automation, Elektronik oder Abfüll- und Verpackungsindustrie stammen.

Großes Interesse bei den Kunden spürbar

„Wir sind dann von der Technologie her noch breiter aufgestellt“, ist Maurer wichtig, samt der Zusicherung: „Damit werden die Arbeitsplätze noch sicherer.“ Schließlich ist er lange genug in der Branche, um die „große Herausforderung“ zu erkennen, der sich SMW mit dem Neubau stellt. Für den ist er optimistisch, denn: „Wir können auf der grünen Wiese alles neu planen und frei erstellen“, SMW muss also auf keinen Bestand Rücksicht nehmen.

Zu erwarten steht, dass sich auch hier im „schönen Industriegebiet“ (Maurer) ab 2026 die Kundendelegationen die Klinke in die Hand geben - wie sie es bislang in der Wiesentalstraße tun.