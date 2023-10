singt in der evangelischen Pauluskirche

Die Sängerin und Liedermacherin Steffi Neumann gibt am Samstag, 28. Oktober, um 19 Uhr ein Konzert in der evangelischen Pauluskirche Meckenbeuren. Sie stellt ihre CD „Weiter“ vor, mit der sie 2020 beim Deutschen Rock- und Pop-Preis den ersten Preis in den Kategorien „Beste Songwriterin“, „Beste Solosängerin“ und „Bestes Album“ gewann. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten.

Steffi Neumann ist Mitglied des landeskirchlichen Pop-Chors und war an vielen CD-Aufnahmen beteiligt. Mit ihren Liedern möchte sie nach eigenen Angaben dazu ermutigen, „dass es sich lohnt neue Wege zu gehen, mutig Statements zu setzten und dass wir die Zeit, mit der wir beschenkt werden, auskosten sollten.“