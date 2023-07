Eine neue Leitung gibt es in der Kindertagesstätte in Liebenau. Simone Ziegler ist dort seit 1. Juli in der Verantwortung — dies zunächst als Elternzeitvertretung. Aktuell befinde sie sich noch in der Übergangsphase, so die Auskunft aus dem Rathaus zu der kommunalen Kita. Demnach teilt sich Simone Ziegler die Führungsposition mit Jenny Mandel, ehe sie ab 1. September dann offiziell die alleinige Leitung innehat.

Simone Ziegler sei vorher in der Kita in Brochenzell als pädagogische Fachkraft tätig gewesen, heißt es auf SZ–Anfrage. Künftig leitet sie ein Team von sieben Fachkräften und zwei Auszubildenden. Von diesem werden in der zweigruppigen Einrichtung im Gallusweg aktuell 36 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren betreut.

Spannender Prozess steht ins Haus

Zu ihrer Motivation für die Bewerbung auf die Stelle sagt Simone Ziegler: „Die frühkindliche Bildung ist für mich ein wichtiges Thema. Ich möchte die Rahmenbedingungen, die uns hier in der Kita gegeben sind, voll ausschöpfen, um die Kinder bestmöglich zu bilden und zu betreuen. Dafür bringe ich Zusatzqualifikationen im Montessori–Bereich mit.“

Seit 1974 ist der Kindergarten für den Oberen Bezirk im Gallusweg in Liebenau beheimatet. Das wird sich wohl auf den Herbst 2025 hin ändern, wenn der Neubau in Hegenberg (erhofft) bezugsfertig ist. (Foto: rwe )

Zudem freue sie sich darauf, „zunächst in diese kleine Einrichtung hineinzuwachsen, um dann gemeinsam mit dem Team den Übergang in das große Haus — den Neubau in Hegenberg — zu gestalten. Diesen Prozess finde ich für das Team und für mich sehr spannend“.

Oberer Bezirk hofft auf Neubau in Hegenberg

Ausblick: Auf das Kindergartenjahr 2025/26 hin soll die fünfgruppige Kindertagesstätte in Hegenberg den Betrieb aufnehmen. Jüngst wurde im Gemeinderat die Kostenberechnung in Höhe von 7,03 Millionen Euro gebilligt (inklusive 418.000 Euro für die Außenanlagen, aber noch ohne Möblierung). Derzeit wird der Bauantrag gefertigt und soll in Bälde eingereicht werden.

Laura Ziegler, Jenny Mandel, Simone Ziegler

Rückblick: Seit 2017 hatte Laura Ziegler die 1974 in Liebenau erbaute Einrichtung geführt (in Nachfolge von Rosina Müller, Jutta Benzinger und Claudia Forstenhäusler). Zum 1. Februar 2020 war Jenny Langner (Mandel) auf Laura Ziegler gefolgt.