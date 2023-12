Direkt an der Schussenbrücke hin nach Brochenzell gelegen ist der Umbau bei Küchenplanung Schöllhorn nicht unbemerkt geblieben. Jüngst war Neueröffnung, die mit geladenen Gästen, aber auch mit einem Tag der offenen Tür begangen wurde. Einher ging damit die Nachricht, dass die Geschäftsführung erweitert wird. Zu den Brüdern Edwin und Manfred Schöllhorn ist als „Dritte im Bunde“ Seline Schöllhorn dazugekommen. Die Tochter von Edwin Schöllhorn (Gründer des Küchenstudios 1991) war dann auch gleich gefragt, als das Fachgeschäft eine besondere Auszeichnung vom Einkaufsverbund „Musterhausküchen“ erhielt. Das Qualitätszertifikat „Top Studio 2023“ hatte Frank Schütz als Geschäftsführer der MHK Marketing Handel Kooperation GmbH im Gepäck. „Wir sind das erste Pilot-Projekt, das den neuen Relaunch bekommt mit Modulen wie Regionalität und Nachhaltigkeit“, freute sich Seline Schöllhorn für das seit 2007 am jetzigen Standort in der Brochenzeller Straße befindliche Studio.