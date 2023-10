Langweilig wird es im Jugendreferat auch nach mehr als einem Vierteljahrhundert niemandem. Scheint sich durch die Aufstockung (und Umsetzung auf dieses Schuljahr hin) bei der Schulsozialarbeit ein ruhigeres Fahrwasser anzudeuten, so wirkt sich beim zweiten großen Standbein, der offenen Jugendarbeit, der Fachkräftemangel aus. Da eine 50-Prozent-Stelle bislang unbesetzt geblieben ist, sind reduzierte Öffnungszeiten für das Jugendcafé die Folge.

Erleichterung über Normalbetrieb

Den aktuellen Stand dröseln im Pressegespräch Ralf Schwaiger als Leiter (zugleich, was die Jugendbeteiligung betrifft, in Vertretung des erkrankten Nils Kaeding) sowie Manuela Mayer und Simone Patschke auf. Beide letztere sind mit 90 und 70 Prozent in der Schulsozialarbeit an den Grundschulen tätig.

Mit Simone Patschkes Anstellung (zu 50 Prozent an der Albrecht-Dürer- und zu 20 Prozent an der Eduard-Mörike-Schule) hat die Gemeinde den Stellenumfang 2022 in einer Weise erhöht, sodass die Vertretungslösungen der Vergangenheit angehören.

Immer wieder geht das Jugendcafé auf seine Besucher mit Appellen und Ansagen zu, um bei der Situation am Bahnhofsplatz die Wogen zu glätten – soweit es in seinem Wirkungskreis möglich ist. (Foto: rwe )

„Lubo aus dem All“ kommt gut an

Schwerpunkte setzt die 39-jährige Simone Patschke in der Einzelfallhilfe und Präventionsarbeit (mit „Lubo aus dem All“). Mit ihm werden die sozial-emotionalen Kompetenzen der Kinder gefördert ‐ was nach Corona ein Augenmerk aller in der Meckenbeurer Schulsozialarbeit Tätigen (so auch von Schwaiger am Bildungszentrum) ist.

Die Einzelfallhilfe hat unverändert ihren Stellenwert, doch ist es nun auch wieder möglich, den Fokus auf „Teambuilding“ und die Arbeit mit ganzen Klassen zu legen. In Zeiten von Lehrermangel empfinden es die Drei als umso wichtiger, dass sie mit ihrer Arbeit helfen, „dass Gemeinschaft entsteht“.

Vielleicht ja in der dritten Runde

Doch nochmals zum Personalschlüssel: Zum Team gehört zudem Irene Figilister mit einem Stellenanteil von zehn Prozent, sodass dem Jugendreferat insgesamt 400 Prozent zur Verfügung stehen. Nicht mehr mit an Bord ist Steffi Blank. Offen ist ihre 50-Prozent-Stelle, wobei die Hoffnung nun auf der dritten Ausschreibungsrunde ruht.

Solange die Stelle unbesetzt ist, ist es ein Öffnungstag weniger ‐ und das zu einer Zeit, da es im Jugendcafé „brummt“. Die Besucherzahl „sei durch die Decke gegangen“, umschreibt Ralf Schwaiger die Situation seit diesem Frühjahr. Engpässe bei umliegenden Treffs (etwa der Häfler „Molke“, die zeitweise geschlossen hatte) trugen dazu bei.

Der Bahnhofsplatz als Konfliktzone

Allerdings weiß man im Jugendreferat auch um die „Nebenwirkungen“ dieser Anziehungskraft. Von Anwohnern wurden mehrfach Beschwerden vorgebracht und auch die Polizei wegen Ruhestörung gerufen. Klare Ansagen gibt es seither, dass der nahe Spielplatz als Aufenthaltsort tabu ist, nachdem es hier Beschädigungen gegeben hatte.

„Wir sind in guter Kooperation mit der Gemeinwesenarbeit der Lebensräume“, sagt Ralf Schwaiger, dem eine Unterscheidung wichtig ist. Nicht wegen des Jugendcafés werde die Polizei gerufen, sondern wegen der Konfliktzone Bahnhofsplatz. Als öffentlicher und gut erreichbarer Platz gehe das Spannungsfeld hier weit über das Jugendcafé hinaus.

„Unser Thema ist gegenseitige Rücksichtnahme“

Der Verantwortlichkeit weichen Schwaiger und seine Mitstreiter nicht aus. „Unser Thema ist gegenseitige Rücksichtnahme“, das werde immer wieder gegenüber den Jugendlichen angesprochen. Der Appell an ein gutes Miteinander entspricht dem Ziel der „integrativen Zusammenarbeit mit der Nachbarschaft“.

Auch beim Jugendplatz am Bahndamm in Kehlen, der seit März eine zweite Anlaufstelle bietet, zeigt sich die Problematik ‐ dass er intensiv von Jugendlichen aus der Gemeinde, aber auch von anderen Gruppen genutzt wird. Vandalismus wurde im August aktenkundig, als ein brennender Plastik-Mülleimer die Polizei auf den Plan rief.

Jugendliche entwickeln Platz in Kehlen weiter

Auf eine gute Art und Weise wird der Platz von hiesigen Jugendlichen genutzt, die sich um seine Instandhaltung und Weiterentwicklung kümmern. Dazu gehört der Bau einer Theke und der Einbau einer Zwischenwand.

Wie das BAM-Festival (Bock auf Musik) geht der Jugendplatz auf das Engagement des Jugendrats zurück ‐ und damit auf das Konzept der Jugendbeteiligung, wie sie seit Jahren mit Erfolg praktiziert wird. Die Jugendkonferenz am Freitag, 27. Oktober, ist Ausdruck davon und hat die Besonderheit, dass sie vormittags (9‐12 Uhr) im Kulturschuppen stattfindet ‐ sich die Interessierten also von der Schule befreien lassen können. Dann wird auch der Jugendrat gewählt.

„Bock auf Musik“ 2024 im Spätherbst

Das neue Gremium weiß jetzt schon um einen Termin ‐ den für „Bock auf Musik“ (BAM): Am 9. November 2024 soll die zweite Auflage des Festivals steigen, das ebenso als „voller Erfolg“ (Manuela Mayer) gewertet werden darf wie Mini-Mecka. Nach fünf Jahren Pause ging die Ferienspielstadt am Bildungszentrum in Buch wieder über die Bühne. Das zweite Mal war das Jugendreferat federführend und freut sich über die hohe Zahl an Ehrenamtlichen und das Sponsoring.

Auf Ehrenamtliche ist Verlass

Und der Ausblick? 2024 soll es im Zuge der Kinderbeteiligung und mit Simone Patschke wieder „Gemeinde-Detektive“ geben, die ihre Umgebung unter die Lupe nehmen und die Erkenntnisse im Gemeinderat vorstellen. Dem Akzent auf das vernetzte Arbeiten (etwa im kreisweiten „Bündnis seelische Gesundheit“ der Schulsozialarbeiter) gilt weiterhin das Augenmerk ‐ was aber eben auch zeitlich machbar sein muss.

Freude herrscht, dass das Team der Ehrenamtlichen im JuCa von zwei auf vier angewachsen ist. Wenn sich jetzt noch die offene Stelle besetzen lässt...

Weiterhin ist im Jugendcafé die Schnupperstunde am Mittwoch für alle unter 12 geboten. Unklar ist freilich, ob sich im Winter wieder die Sonntags-Öffnungszeit anbieten lässt.