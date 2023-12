Sechs Schüler fahren zu Special Olympics

Mit einer Spende in Höhe von 2500 Euro unterstützt der Ladies Circle 37 aus Ravensburg in diesem Jahr die Teilnahme von Jugendlichen des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) der Don-Bosco-Schule Meckenbeuren an den Winterspielen der Special Olympics 2024. Die Damen des Ladies Circle backen an ihrem Stand auf dem Ravensburger Weihnachtsmarkt verschiedene Sorten Flammkuchen. Das Geld kommt Organisationen für soziale Projekte zugute.

Ende Januar 2024 bereits finden die Special Olympics in Oberhof in Thüringen statt. Sechs Schülerinnen und Schüler der Don-Bosco-Schule haben sich über die Special Olympics Baden-Württemberg für die Teilnahme qualifiziert und sind schon sehr gespannt, wie sie sich schlagen werden, wie es in einer Mitteilung der Stiftung Liebenau heißt. Besonders aber freuen sie sich auf die Begegnungen mit den anderen über 900 Sportlerinnen und Sportlern und auf einen fairen Wettbewerb.

Auch wenn der Schneeschuhlauf keine olympische Sportart ist, so ergänzt er die Wintersport-Wettbewerbe von Special Olympics sehr gut, da er für alle Altersgruppen und auch für Athletinnen und Athleten mit geringen koordinativen Fähigkeiten bestens geeignet ist. „Jetzt stehen die ersten Trainingseinheiten an“, berichtet Florian Holzberger, Lehrer am SBBZ Don-Bosco-Schule und Delegationsleiter des Teams.