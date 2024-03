Exakt 31 Liebhaber klassischer Automobile haben am Wochenende bei der Winterrallye „Seegfrörne“ 2024 den Bodensee umrundet. Am zweiten Tag, Sonntagvormittag, stachen sie in der Region womöglich dem einen oder anderen ins Auge, als die Karawane in Meckenbeuren und an der Messe in Friedrichshafen Station machte. Erstere hatte einmal mehr der hiesige Motorsportclub Scuderia Humpis eingerichtet. Bei der Wertungsprüfung galt es, mit den Old- und Youngtimern möglichst nah an ein Gatter heranzufahren - einmal vorwärts (zehn Zentimeter Abstand als Nullpunkt), einmal rückwärts mit 20 Zentimetern.

Automobiles Wissen zu Erlkönig und Steuerkette

Gestartet waren die Teilnehmer aus dem süddeutschen Raum, der Schweiz und Österreich am Samstagmorgen in Engen. Durchs Thurgau wurde der westliche Abschluss des Sees angesteuert - und in Bregenz übernachtet.

Ein schwarzer Mustang mit Konstanzer Kennzeichen ist – samt tierischem Mitfahrer – fester Bestandteil der Seegfrörne und ihrer Aufgaben. Diesmal mit Rückwärts-Einparken am Gatter. (Foto: msc )

Über Lindau ging es am Folgetag weiter nach Meckenbeuren, wo ein Team von sieben Helfern der ortsansässigen Scuderia Humpis eine Station vorbereitet hatte. Im Gewerbegebiet nahe der Waschanlage musste der Fahrer die praktische Aufgabe bewältigen, während der Beifahrer sein automobiles Wissen unter Beweis zu stellen hatte. Was verbirgt sich hinter dem Begriff „Erlkönig“ und was ist eine Steuerkette - so lauteten die „Multiple Choice“ Fragen, ergänzt um jene zur ersten Fahrt eines Automobils - war dies „1886“, „1906“ oder „1926“?

Ein Erfolg in der 18. Auflage

Unter Federführung von Hilmar Wörnle war einmal mehr das Oldtimerland Bodensee der Veranstalter der inzwischen 18. Seegfrörne 2024. „Es hat alles funktioniert“, gibt er seine, aber auch die Rückmeldung der Teilnehmer weiter - wozu das grandiose Wetter seinen Teil beigetragen habe.

Und die Platzierung: Mit Barhofer/Barhofer hat eines der fünf Teams aus Singen gewonnen. Der Zweitplatzierte kam mit Kuster/Kuster aus Münsterlingen/Schweiz. Platz 3 ging nach Kaltbrunn, woher Kolb/Kolb stammen.

Oldtimer-Fans freuen sich auf Spaßrallye

Schon jetzt weist MSC Scuderia Humpis auf die gemeinsame Spaßrallye mit dem DDAC LC Bodensee und dem Wasserburger Oldtimerclub hin, die am Sonntag, 28. Juli, um 14 Uhr an der Schöre in Dietmannsweiler startet. 40 teilnehmende Fahrzeuge sind dann das Maximum. Infos unter Spaßrallye Bodensee - Die Rallye für Einsteiger (spassrallye-bodensee.de)

Ach ja, und noch die Auflösung der Quizfrage: Als Geburtsstunde des Automobils mit Verbrennungsmotor gilt der 3. Juli 1886. Carl Benz nahm da die erste öffentliche Probefahrt in Mannheim vor.