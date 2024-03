Schussenputzete in Meckenbeuren

Die Gemeinde Meckenbeuren räumt auf: Am dritten und vierten März-Wochenende (16./17. und 23./24. März) organisiert der Angelsportverein Meckenbeuren-Kehlen die Gemeinde- und Schussenputzete in Kooperation mit der Gemeindeverwaltung. Das geht aus einer Ankündigung der Gemeinde hervor.

Startpunkt ist jeweils das Vereinsheim des Angelsportvereins in der Altmannstraße 35 in Meckenbeuren. Dort liegen dann Streckenpläne und Müllsäcke aus. Alle Bürgerinnen und Bürger können teilnehmen und in einer Liste eintragen, wo genau sie sammeln. Dort finden sie auch Informationen dazu, wo sie den gesammelten Müll abliefern können. Mit der Aktion will der Angelsportverein die Gemeinde sauber halten.

Der Veranstalter bittet alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auf ihre Sicherheit zu achten: Jeder sollte Handschuhe und eine Warnweste tragen und besonders beim Sammeln entlang der Straßen und Gewässer vorsichtig sein.