In der Schussengemeinde ist es inzwischen Tradition, dass an den drei Tagen vor Silvester abendfüllend Karten gespielt werden kann. Die Schafkopfgruppe Liebenau-Brochenzell lädt dazu 2023 hin nach Kehlen in die „Alte Schussen“ ein, wo sich Wirtin Linde auf die Gäste freut. Und das auch „ohne vier Ober“...

Das Meckenbeurer Weihnachts-Schafkopfturnier war 2022 nach der Corona-Pause neu aufgeblüht. Wie Ivo Lauber aus dem Orga-Team auf Anfrage erzählt, hatten sich im Vorjahr knapp 50 Teilnehmer die Zusammenkunft nicht entgehen lassen - auch wenn nicht jeder an jedem Abend Zeit hatte. Gewichen war jedenfalls die Unsicherheit der Organisatoren, die sich nach der Zwangspause ergeben hatte.

Vereinsheim des SV Kehlen ist Anlaufstelle

Zum Regelwerk gehört in Meckenbeuren, dass sich auch einzelne Abende belegen lassen, um den Tagessieg anzustreben. Wer den Turniersieg im Auge hat, der ist gut beraten, an drei Abenden die Karten zu zücken - wird doch zusammen- und abgerechnet.

Der Ablauf hat sich also nicht geändert, auch wenn es zwischen 2019 und 2022 besagte coronabedingte Auszeit gab. Gespielt wird seit dem vergangenen Jahr übrigens konstant im Vereinsheim des SV Kehlen - diesmal am Donnerstag, 28., und Freitag, 29., und Samstag, 30. Dezember, jeweils von 17 bis 21 Uhr (am Abschlusstag bis 22 Uhr). Der Teilnehmer-Beitrag macht zehn Euro pro Tag aus.

Wer folgt auf Lothar Schwab in der Siegerliste?

Erhofft wird abermals ein ähnlich großes Interesse an der „Mutter aller Trumpfspiele“ wie 2022. Eine Anmeldung ist verpflichtend, schließlich müssen die Veranstalter abschätzen können, wieviele Mitspieler es in etwa werden. Die Anmeldung ist möglich bei Petra Heim, Telefon 07542 / 229 89, oder per E-Mail an [email protected]. Bei ihr gibt es auch weitere Informationen.

Spannend der Blick in die Siegerliste. In sie haben sich zuletzt eingetragen: 2015 Werner Kettnaker -- 2016 Joachim Locher -- 2017 Lothar Schwab -- 2018 Ivo Lauber -- 2019 Erwin Bergmann -- 2022 Lothar Schwab.

„Ober“ sticht „Unter“

Doch nochmals zu den „vier Ober“: In der Reihenfolge Eichel, Gras, Herz, Schellen stellen sie beim Schafkopfen die höchsten Trümpfe dar. Definiert wird „Ober“ als Spielkartenfigur und Kartenwert im deutschen Blatt, dem im französischen Blatt die Dame entspricht. Als solche stechen sie beim Schafkopf die vier Unter, die Buben.