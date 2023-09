Satiriker Holger Paetz kommt nach Meckenbeuren

Der preisgekrönte Satiriker Holger Paetz aus München sorgt trotz Klimakrise für gute Atmosphäre und Satire-Vergnügen bei „Kultur am Gleis“ am Bahnhof in Meckenbeuren. Obwohl beim Klimaschutz eigentlich immer was dazwischen kommt und unzählige Argumente dafür sprechen, den bisherigen Lebensstil weiterzuführen, kommt bei Paetz die Beleuchtung der positiven Seite des Klimawandels nicht zu kurz. Der Auftritt startet am Samstag, 7. Oktober, um 20 Uhr.

Dinosaurier spielen dabei ebenso eine Rolle wie die Ex-Bundeskanzlerin Merkel und die junge Aktivistin Greta Thunberg. Dabei legt Holger Paetz den Finger in die Wunde und hält dem Publikum den Spiegel vor. Bereits bei der Fastenpredigt im Frühjahr 2022 mit seinem Programm „Fürchtet euch!“ gastierte Holger Paetz in Meckenbeuren und unterhielt sein Publikum elegant mit umwerfender Ehrlichkeit. In seinen bisher 20 Soloprogrammen bricht er die großen Themen bissig-satirisch auf den Alltag des normalen Bürgers herunter und bewegt mit seinem schwarzen Humor und pointierten Gedichten nachhaltig die Gemüter. Holger Paetz gewann bereits im Jahr 1996 den angesehenen Kleinkunstpreis „Salzburger Stier“.

Karten gibt’s zum Preis von 18 Euro im Vorverkauf beim Reisebüro im Bahnhof Meckenbeuren (Telefon: 07542/ 93 62 44) sowie online unter: www.ticket-regional.de/meckenbeuren oder per Telefon-Hotline unter 0651/97 90 777. An der Abendkasse kosten die Karten 20 Euro.